El músico Pimp Flaco (Cupido): "Hay mucha gente que quiere escuchar algo distinto al 'dinero y drogas' del trap"

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Daniel, el cantante más conocido como Pimp Flaco que ejerce de solista en la banda Cupido, cree que en el género del trap "lo realmente difícil es hablar de otra cosa que no sea dinero, drogas y follar", algo que entiende está haciendo su banda para "dar esperanza a un público que quiere otros temas".

"Es lo que está de moda ahora en música urbana, no paran de tirar ironías sobre esos temas. Yo no me siento identificado con eso, ni me drogo ni me gusta hablar de las drogas, era algo que ya negaba en el trap en solitario y lo hacía el doble de difícil", ha explicado en una entrevista con Europa Press el cantante.

Por el contrario, celebra que en sus conciertos con su grupo Cupido --con numerosas canciones dedicadas al amor-- "se pueda ver a padres y madres con sus hijos". "Si por el contrario te vas a un concierto de cualquier reguetonero o trapero, a lo mejor a tu hijo ya no lo llevas porque dices 'para que esté escuchando gilipolleces...'", ha añadido.

Cupido ha actuado en el Teatro Eslava de Madrid junto a Lola Índigo en la inauguración de una nueva edición de Cómplices de Vibra Mahou, que contará con otros tres conciertos (entre ellos, de Cariño o La La Love You) hasta el próximo 14 de diciembre. Casi cuatro años después de iniciar la aventura con este grupo de pop, el músico considera que "todo ha salido mucho mejor de lo pensado" al abandonar su carrera en solitario en el trap.

"Siempre tienes un miedo de que el público que ya has ganado se vaya. Yo estaba viviendo de la música muy bien y todo se podía haber ido a tomar por saco: la gente ve que el chaval que hace trap pasa al pop y podría decir 'este es otra cosa'. Al final es un poco arriesgado, pero ahora creo que no he perdido y solo he ganado", ha reconocido.

Así, asegura que si Cupido no le "diese para vivir" no podría dedicarle el tiempo completo. "Me habría tenido que buscar un proyecto paralelo, pero antes incluso de sacar el primer single de 'No sabes mentir' ya estaban tocando la puerta las grandes discográficas", ha explicado, recordando que en 2019 superaron los 100 conciertos entre España y Latinoamérica.

Con canciones que se han convertido en 'hits' como la propia 'No sabes mentir' o 'La pared', Cupido es una banda que apuesta no obstante por el 'álbum conceptual'. "Ahora es el momento del single, pero me dejo llevar por la banda y lo veo de otra manera, más duradera. Al ser un disco, todos los temas tienen el mismo nivel de actualidad y frescura y se agrupan canciones en una época", ha reconocido.

El cantante cree que el Covid fue un 'impass' no solo en la trayectoria del grupo --que está "consolidado y ha dejado en el garaje al personaje de Pimp Flaco"--, sino también en su estado personal. "Yo venía con problemas de ansiedad antes del Covid, tenía ataques de pánico bastante fuertes y esa época me vino por un lado bien y por otro mal", ha indicado.

"No saber cómo va a acabar era algo que desestabilizaba, pero relajarme y no tener que tocar y grabar me vino muy bien: la ansiedad es algo que nunca se cura, como el alcohólico, lo único que puedes hacer es irlo manejando cada vez mejor", ha concluido.