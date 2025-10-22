OCU denuncia a la web de reventa de entradas Viagogo ante la CNMC por "incumplir" el Reglamento de Servicios Digitales

Archivo - El Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona durante un concierto. - JOSE IRUN/AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en una acción coordinada con Euroconsumers, ha denunciado a la plataforma online de reventa de entradas Viagogo ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el "incumplimiento generalizado y sistémico" del Reglamento de Servicios Digitales (DSA).

La entidad solicita a la CNMC que, en su papel de Coordinador de Servicios Digitales de España, investigue y valore las infracciones denunciadas con el resto de los coordinadores europeos y, en su caso, emita un Dictamen en el que se ordene su cese y la imposición de medidas correctoras.

Entre las medidas denuncias, la OCU estima que Viagogo presiona al usuario con una falsa escasez de entradas (tras comprar la anunciada como última entrada siguen quedando más a la venta) y con una falsa urgencia. Además, advierte falta de protección de menores, ya que Viagogo no solicita la edad cuando se crea la cuenta de usuario.

También alerta que hay falta de transparencia en sus algoritmos de recomendación; fallos fundamentales en la identificación y trazabilidad de los operadores; y falta de transparencia en sus términos y condiciones.

La OCU ya solicitó en 2022 a las autoridades europeas una investigación por malas prácticas comerciales contra esta empresa suiza con domicilio social en Irlanda, desaconsejando la compra de entradas en reventa en eventos en vivo, como partidos de fútbol y festivales o conciertos de música.