Pablo Heras-Casado, Premio Nacional de Música 2025, sobre la retirada de España de Eurovisión: "Es consecuente"

Considera que España "tiene que creerse que es una potencia cultural y musical"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de música Pablo Heras-Casado, que recibía ayer el Premio Nacional de Música 2025 que otorga el Ministerio de Cultura, ha asegurado que los músicos tienen que ser "consecuentes con la realidad social", al hilo de la decisión de RTVE de no participar en el concurso de Eurovisión si Israel continúa en el certamen.

"Es consecuente (la decisión). Simplemente. Más allá de ser un signo de protesta, es consecuente. También, los músicos tenemos que ser consecuentes con la realidad social. No hablo de política, sino de la realidad social", ha sostenido Heras-Casado en declaraciones a Europa Press minutos antes de comenzar sus ensayos en Londres con el coro de Monteverdi.

Aunque ha reconocido que se trata de una "decisión compleja", sí ha apuntado que cree que vaya a ser "algo dramático en el curso de la historia de la música. "Seguramente sea acertado de alguna manera, no creo que sea algo dramático en el curso de la historia de la música. Pero es significativo y a veces hay que dar un paso adelante", ha remachado.

"En relación al conflicto en Ucrania hemos visto como artistas muy cercanas a Putin se han visto vetados en ciertos sitios. El mundo artístico, sobre todo porque estamos hablando de pensamiento y de ideas y de comunicar ideas que intentamos que transformen el mundo de manera u otra --desde el principio de los tiempos, desde el principio de la historia del arte y de la música--, no puede tampoco ser ajeno a lo que ocurre en el mundo y en la sociedad", ha añadido Heras-Casado.

El "honor" del Premio Nacional de Música en la modalidad de Interpretación --en la modalidad de composición ha sido otorgado a Francisco Coll-- ha alcanzado a Heras-Casado durante una "jornada maratoniana" de ensayos en Londres dirigiendo a "uno de los mejores coros del mundo", el coro de Monteverdi.

"Este coro fue mi inspiración cuando comencé a soñar con dirigir cuando tenía 14 o 15 años y es la primera vez que estoy trabajando con ellos. Tiene algo simbólico que después de casi 30 años, este premio llegue en un momento en el que estoy haciendo mi debut con ellos aquí en Londres (...) He cumplido muchos otros sueños, pero los otros llegaron sin esperarlos, sin desearlos (...) Pero en este caso sí que era un sueño inalcanzable del Pablo de 15 años", ha recordado.

"ESPAÑA TIENE QUE CREERSE QUE ES UNA POTENCIA CULTURAL Y MUSICAL"

Heras-Casado ha celebrado la escena musical española y ha valorado que galardones como el que le ha otorgado el Ministerio de Cultura ponen en la "palestra" el trabajo de artistas como él, que han luchado por hacerse un hueco en un mundo tan "completo". Además, ha defendido que España tiene que "creerse" que es una "potencia cultural".

"Echar la vista atrás y ver cuál ha sido esta evolución, me hace sentir orgulloso de haber acompañado y haber sido parte de este desarrollo (de la escena musical española). Evidentemente queda mucho por hacer. España tiene que creerse que es potencia cultural y musical, realmente de primer orden. Todo apunta a que va a ser mucho más, porque el talento joven es imparable. Voy encontrando en mi recorrido por las orquestas de todo el mundo un crecimiento rapidísimo de la presencia española de músicos de primer orden, en las primeras orquestas, en las primeras posiciones", ha precisado.