El presidente de los obispos españoles destaca 'Lux', de Rosalía, y la define como "una extraordinaria cantante"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha puesto de relieve que en España están observando un "giro católico", en el que parece que "lo católico está de moda" y ha puesto como ejemplo el último disco de Rosalía, 'Lux'.

"Ha tenido también expresiones artísticas, un disco de una extraordinaria cantante española, inspirado además en las lecturas de Simone Weil", ha enfatizado.

Si bien, se ha preguntado si esto es "un verdadero acontecimiento de belleza o solo una corriente más del emotivismo dominante".

A su vez, ha advertido de que este giro católico puede ser "una moda u objeto de manipulación ideológica del desconcierto y las dificultades que viven hoy los jóvenes" y lo ha relacionado con "la crisis de la democracia occidental, víctima del individualismo" y con el "globalismo, la deconstrucción de la persona y de la familia, los multiculturalismos y las dudas sobre la propia nación"; y ha citado al vicepresidente de EEUU, James Vance.

"Algunos hablan de una sociedad posdemocrática en la que 'libertad y democracia ya no son compatibles' por lo que hay que dar paso a la autoridad de la tecnología en todos los campos de la vida humana con el 'suplemento de alma' de la revolución conservadora. En esto trabaja en Estados Unidos el llamado 'complejo tecnológico autoritario' que tiene en el vicepresidente James David Vance, converso católico, su enlace político. Con todo ello, emerge con fuerza el poder del dinero y de los algoritmos al servicio del dinero y del poder", ha subrayado.