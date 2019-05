Pshycotic Beats: De la playlist de Twin Peaks a la banda sonora de Killing Eve

Actualizado 22/05/2019 13:24:49 CET

Desde su debut en marzo de 2018, Killing Eve ha conquistado a un gran número de seguidores en todo el mundo. El thriller de BBC América está protagonizado por Sandra Oh, en el papel de una espía, y Jodie Comer, como una asesina a sueldo, que juegan al ratón y al gato por toda Europa. La serie se ha convertido en un título de

culto por sus interpretaciones, sus giros argumentales, sus ingeniosos diálogos y su música.

El éxito de Killing Eve ha supuesto también el reconocimiento internacional del artista español Andrés Costureras, más conocido como Pshychotic Beats, gracias a que su canción "Killer Shangri-Lah" se incluyó en un capítulo de la serie. Un tema oscuro y de fuerte carga dramática que encarna perfectamente el tono de la serie y de su banda sonora.

¿Pero cómo acabó "Killer Shangri-Lah" formando parte de la banda sonora de una de las series del momento? "Catherine Grieves escuchó mi canción en Spotify y la guardó en sus favoritos", explica Andrés Costureras.

Catherine Grieves es la supervisora musical de "Killing Eve" y, tras escuchar la canción en su lista de "Descubrimiento Semanal" de Spotify, se puso en contacto con Pshycotic Beats. Antes, la canción ya había sido incluida en la playlist "Twin Peaks: Nighttime at the Roadhouse, del fansite de David Lynch Welcome to Twin Peaks, la página más importante para los fans de esta serie de todo el mundo.

La inclusión del tema en esa playlist hizo que los algoritmos de Spotify la detectaran y empezó a aparecer en las playlists de "Descubrimiento Semanal" de los usuarios de la plataforma, entre ellos Catherine Grieves. "Descubrimiento semanal es una playlist mágica que detecta y encuentra la música que te gusta en un determinado momento", comenta Andrés Costureras.

"Killer Shangri-Lah tiene más de 5 años, pero fue una de esas situaciones en las que descubres una pequeña joya y, un día, te encuentras trabajando en el proyecto para el que es perfecta", declara Catherine Grieves para BBC América. De hecho, Andrés Costureras asegura que lo más importante para él fue que su canción terminase en el lugar perfecto: "No hay otra serie ni otra escena que pudiera encajar más con la canción".

El tema, al que Pati Amor presta su voz, aparece en el primer episodio de "Killing Eve" y protagoniza uno de los típicos asesinatos de Villanelle, llenos de artificio y dramatismo. La teatralidad de la canción y su estilo retro encajan a la perfección no solo con el personaje de Villanelle, sino con la propia "Killing Eve" como serie.

La canción ya lleva más de 700.000 reproducciones en Spotify, y se ha convertido en un tema imprescindible en las playlists de los fans de la serie, junto a temas de artistas de la talla de Unloved, Julia Michaels y Françoise Hardy. Gracias a este inesperado éxito de "Killer Shangri-Lah", la historia de Pshycotic Beats cambió para siempre.

"Si no me hubieran descubierto en Spotify, probablemente habría dejado de hacer música", confiesa Andrés Costureras. "Spotify ahora mismo es un factor clave en la industria musical y está teniendo una gran repercusión en las carreras de los artistas", añade.

Ahora, los discos de Pshycotic Beats ("Rexer Flash", 2012; "Dormihcum", 2013 y "The Black Sea", 2017), suenan en todo el mundo, desde Estados Unidos a Australia, pasando por Canadá y Reino Unido. "Aluciné cuando descubrí a través de Spotify for Artists que me escuchaban PJ Harvey y Julee Cruise, la cantante que pone voz a "Falling", el tema principal de Twin Peaks", apunta Andrés Costureras.

Pshycotic Beats comenzó a crear música en 2006 y a subirla a MySpace, la red social más popular por aquel entonces. Pero el panorama ha cambiado desde que nació Spotify, explica Andrés Costureras. "Spotify te da como artista unas posibilidades que no existían hace 3 o 4 años. La mayor parte de la gente que me escucha es porque estoy incluido en alguna playlist de la plataforma", comenta Andrés.

"Las playlists algorítmicas de Spotify son mágicas. Gracias a "Radar de Novedades" los artistas nuevos tienen más posibilidades de ser escuchados", comenta.

Respecto a futuros proyectos, Pshycotic Beats sigue produciendo temas a través de su sello discográfico propio, Log Lady Records, y confiesa que su próximo álbum podría ver la luz en otoño de 2020.

Además, se está enfocando en componer música para bandas sonoras: "Ahora estoy metiéndome en el mundo de las bandas sonoras, que es lo que yo quería. "Killing Eve" y Spotify me han dado pie a entrar en un mundo y una liga que ya es otra cosa, es internacional".