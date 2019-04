El alcalde de Valladolid vuelve a hablar de cachés y desvela que C. Tangana cobró 25.000 euros más IVA en la ciudad

Actualizado 03/04/2019 13:14:34 CET

VALLADOLID/MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado en la red social Twitter que el concierto del cantante C. Tangana en la Plaza Mayor de Valladolid durante las fiestas de la Virgen de San Lorenzo de 2018 tuvo un coste de 25.000 euros más IVA.

Un usuario de la red social ha preguntado al regidor vallisoletano por el coste del concierto que se celebró el 5 de septiembre de 2018 en la céntrica plaza vallisoletana, a lo que rápidamente Puente ha respondido que "25.000 euros más IVA".

Se da la circunstancia de que el 'trapero' madrileño ofreció una actuación polémica por su duración de sólo 54 minutos, algo que reconoció la propia concejal de Cultura del Ayuntamiento, Ana Redondo, que definió el concierto irónicamente como "C. Tangada" al tiempo que explicó que intentó negociar con el equipo del cantante para que durase "al menos una hora y cuarto" pero fue "imposible".

25.000€ más IVA. — Oscar Puente (@oscar_puente_) 2 de abril de 2019

El alcalde ya se vio en el centro de una intensa controversia el último fin de semana de marzo por revelar en Twitter el supuesto caché de Rosalía, que habría pedido al consistorio 500.000 euros por actuar en las fiestas de la ciudad.

Puente explicó el 25 de marzo en rueda de prensa que la polémica se inició porque alguien le preguntó en Twitter por una hipotética actuación de Rosalía en Valladolid, a lo que respondió desvelando esa cifra de 500.000 euros. Se armó tal revuelo que tuvo que responder la artista barcelonesa en Twitter.

"Lo único que voy a decir sobre lo que se dice que pedimos por nuestro show es q es falso. Es cierto que no es un show sencillo (ya me conocéis) y que somos muchas personas trabajando para que el show sea increible, pero eso que se ha dicho esta lejos de ser verdad", remarcó Rosalía respondiendo al político.

En la mencionada rueda de prensa del 25 de marzo, Puente rememoró que se montó "cierto escándolo" que él no llegaba a comprender. "No se critica el caché, si es alto, si es bajo, si es mucho, si es poco, simplemente se dice que no está en el radio de alcance del Ayuntamiento. No hay mucho más que contar, no es muy comprensible esta polémica, pero en fin", zanjó entonces.

Pero ahora Puente, de nuevo haciendo gala de esa transparencia total que defendió durante la polémica sobre Rosalía, ha vuelto a desvelar en Twitter el caché de otro de los artistas españoles del momento. En este caso se trata de C. Tangana, quien cobró 25.000 euros más IVA por la mencionada actuación de 2018 en Valladolid.