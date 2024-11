Raphael, sobre los artistas de reguetón: "Desaparecen igual que aparecen porque a la gente no le llegan"

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantante Raphael ha asegurado que el reguetón es música para "el momento del cachondeo", pero que "no llega" a las personas que lo escuchan, razón por la que los artistas que trabajan con este género "desaparecen igual que aparecen".

"Hace unos años que se me preguntó por los reguetones, dije que se le diese un tiempo. Cuando sale una música nueva siempre es 'qué horror'. Ya le hemos dado mucho tiempo, y no. Ahí tienes el porqué viene un cantante, mujer u hombre, canta, tiene un éxito muy grande y al año siguiente ya no se oye ni a él ni al reguetón ese. Desaparecen igual que aparecen porque a la gente no le llegan. Le llegan en el momento del cachondeo y para menearse, una vez que se les ha pasado la borrachera y el cachondeo, se olvidan", ha asegurado el cantante en una entrevista con Europa Press.

El artista firma 'Ayer... Aún', su octogésimo sexto disco y que ha grabado en París, en el que homenajea a la 'chanson' francesa y a sus máximos exponentes: Édith Piaf, Gilbert Bécaud, Charles Aznavour o Jacques Brel.

Precisamente, este nuevo trabajo lo abre una versión en español que el jienense hace de 'La vie en rose' de Piaf, aunque para él, el mundo actual no es de ese "color rosa" del que habla en esa canción.

"Hay que vivir. El planeta se está destrozando, pero tenemos que arreglarlo (...) Tenemos que meternos en la cabeza que estamos haciendo tanto daño al planeta que nos está devolviendo ya. Lo de Valencia ha sido eso, en Ibiza el agua está caliente, no fresquita, está caliente. Eso lo hemos hecho nosotros", ha criticado.

En ese sentido, pese a su visión cruda de la actualidad, ha asegurado que todavía hay "tiempo" para que se "inviertan" las tendencias en cuanto al cambio climático. "Creo que estamos todavía a tiempo para que la gente que sabe hacer estas cosas, inviertan la tendencia y volvamos a no estropear la base del planeta. Lo que ya no tiene remedio, no tiene remedio, pero no hay que seguir por el mismo camino", ha añadido.

"ME QUEDA POR HACER TODO"

Pese a su largo recorrido, Raphael ha reconocido que le queda "todo por hacer" y que lo que "hace falta" es encontrar temas que le interesen, porque si no le gusta lo que hace, "no".

"Me queda por hacer todo. Pero lo que hace falta siempre es encontrar temas que te interesen a ti, que te gusten, que disfrutes. Para poder hacer disfrutar a la gente. Si no te gusta a ti, malamente vas a vender a la gente, vender en el sentido de enseñar. A mí me tiene que gustar mucho lo que estoy haciendo para poder transmitirlo, si no, no", ha sentenciado.

Por eso ha decidido hacer un trabajo homenaje a la canción francesa, porque ha sido una música "base" para el desde que tenía 12 años y había dejado de cantar en los coros. "Ya como españolito de a pie, era la música que escuchaba", ha concretado.

"Francia no la ha perdido (la elegancia en la música), los compositores franceses la siguen teniendo. Pero no es una cosa que esté a nivel mundial de moda. Hubo un tiempo en el que era la música francesa lo que se oía en el mundo, ahora es la americana. Pero la francesa siempre va a tener en su sitio. La española también, pero nosotros somos más dúctiles y podemos hacer todos esos estilos, lo podemos hacer perfectamente", ha asegurado.

Sobre la posibilidad de que algún artista haga un homenaje a la "canción Raphael", el cantante responde risueño que "seguro" que hay alguno que lo hace y que no le importaría "si sabe" hacerlo.

Como ya es tradición para el artista, cerrará el 2024 con cuatro conciertos en Sevilla y dos en Madrid en el WiZink Center, donde lleva ya 15 años seguidos haciéndolo y donde interpretará algunos de sus villancicos como 'La canción del tamborilero'.

"Mariah solo hace eso (villancicos). Se ha retirado de la vida pública, solamente hace Navidad. Los mío es de otoño, invierno, primavera y verano, yo estoy todo el año (...) La música debe tener sus épocas también y en Navidad se necesita vivir la música de Navidad. Aunque si luego te vas a bailar te caben los reguetones", ha bromeado.