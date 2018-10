Robe: "No le veo el sentido a ir a los conciertos con teléfonos móviles"

Actualizado 24/10/2018 17:56:37 CET

Yelmo Cines estrena este jueves 25 de octubre Robe. Bienvenidos al temporal, película en la que se funden en uno y con formato cine los conciertos ofrecidos por el músico en el Teatro Romano de Mérida, el Palau de la Música de Barcelona y el WiZink Center de Madrid dentro de su gira de 2017 Bienvenidos al temporal.

Para presentar la cinta, el propio Robe Iniesta (Plasencia, 1962) ha explicado este miércoles en rueda de prensa en los Cines Callao que se trata del espectáculo de la mencionada gira "respetando el orden" tal y como lo hacían. "Ha quedado muy bonito, eran sitios espectaculares y queriamos dejarlo grabado", ha destacado.

Sobre la posibilidad de tocar en teatros y auditorios -por los que se desarrolló la primera parte de esta gira sin Extremoduro-, Robe ha bromeado al asegurar que se va haciendo viejo y ya no le tienen el miedo de antaño, al tiempo que ha destacado que "está bien" que les "vayan abriendo puertas" y no tengan "que ir con el rock siempre a patatales o plazas de toros".

Eso sí, ha concedido que "algunos conciertos fueron un poco raros porque los teatros son más para estar gozando de la música y en un concierto quieres bailar", a pesar de lo cual cree que tanto los músicos como el público terminaron por encontrar el punto intermedio. "Al final merece la pena por el resultado", ha apostillado.

"No es igual estar sentado en un teatro que en un concierto de pie. Al principio era raro según que teatro porque si alguien se animaba demasiado parecia raro, como que se tenian que contener... Al final la diferencia fue que los conciertos en teatros eran más emocionantes y fuera de ellos más marchososos", ha reflexionado sobre esta gira que, efectivamente, comenzó en teatros y auditorios y terminó abriéndose a recintos más grandes.

Por eso, sobre la experiencia en esos recintos pocos habituales para él y para el rock, ha explicado que "ha sido muy distinta", por lo que "siempre se saca algo y se abren posibilidades para ver las cosas de otra manera". Además, ha recordado como especial la actuación en el Teatro Romano de Mérida por ser un "sitio espectacular" donde el público lo dio todo.

Aunque en el recuerdo todo sea bonito, lo cierto es que a los pocos conciertos de iniciar el tramo de la gira por pequeños recintos, Robe publicó un comunicado quejándose de la gente que estaba demasiado pendiente de los teléfonos móviles en sus conciertos.

El músico quiere quitarle hierro al asunto, pero ha apuntado que "hay móviles que parecen un foco", por lo que él está "en contra de que a la gente se le moleste con el móvil". "No disfrutar el momento, molestas a la gente... No le veo el sentido de ir a los conciertos con teléfonos móviles", ha sentenciado.

Sobre esto, ha agregado que por culpa de la "publicidad agresiva hay gente que cree que un concierto es un sitio en el que se puede grabar, pero tu vas a un sitio a vivir el momento y no a llevártelo enlatado a casa". "Creo que a la gente se le pasará y se acabará pensando en unos años eso de pero mira que tontos estábamos", ha reflexionado.

MUCHAS COSAS POR HACER

En esta gira, los escenarios más emblemáticos de España fueron testigos de la materialización en directo de los dos discos de su nuevo proyecto en solitario: Lo que aletea en nuestras cabezas y Destrozares, canciones para el final de los tiempos.

Y ahora que se estrena en cines esta película para la posteridad, llega el momento de plantearse el futuro, aunque Robe no tiene prisa por decidir su siguiente paso, que bien podría ser reunir a Extremoduro: "Un nuevo disco de Robe seguido del tirón, no. No tengo claro qué voy a hacer, estoy componiendo pero no quiero pensar. Cuando llegue el momento de elegir, elegiré. Estoy haciendo cosas nuevas".

En esta línea, añade que ahora "toca cambiar" pero él no sabe "hacia donde ir", por lo que no quiere cerrar nada ni obligarse a hacer algo que no quiera realmente hacer. "Lo que se hace hay que hacerlo con ganas e ilusión. Me quedan muchas cosas por hacer, esta ha sido una aventura bonita y ahora me da pena que cambie el ciclo, pero me da juego para hacer otras cosas... No sé qué voy a hacer ahora, pero se que tengo más posibilidades", ha remarcado.

Y aún ha profundizado un poco más Robe al respecto: "Tengo muchas cosas por hacer, tantas que no sé qué hacer. Llevo toda la vida dando pasos, empecé a hacer las cosas como a mi me parecía, ahora vas acumulando gente de otras épocas y de alguna manera tienes que juntarlo todo. Hay gente a la que le ha gustado más Robe que Extremoduro, pero eran todos muy distintos. Había más gente mayor, a la que le parecia más fácil que ir a ver a Extremoduro".

Volviendo sobre la película, Robe ha subrayado que han intentado "hacerlo lo mejor posible". "Del DVD se ha encargado Diego Latorre, que tiene mucho gusto, él ha llevado todo y yo he intentado ayudar. Hubiera sido más barato hacer un único concierto y grabarlo, pero queríamos hacerlo bien. Por eso hemos preferido hacer tres conciertos, para por un lado quitarte los nervios y, por otro, tener tres oportunidades para elegir la mejor canción".