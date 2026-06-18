Rock in Rio Lisboa arranca su 11ª edición con Katy Perry, Rod Stewart, Lola Índigo o Central Cee

Katy Perry performs at the Opening Ceremony during the FIFA World Cup 2026 Group D match between USA and Paraguay at Los Angeles Stadium on June 12, 2026 in Los Angeles, California. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival Rock in Rio Lisboa arranca este sábado 20 de junio el primero de dos fines de semana en una 11.ª edición que estará marcada por las actuaciones de Katy Perry, Rod Stewart, Lola Índigo o Central Cee, entre otros.

Así, la cita comienza con el cartel de 'todo vendido' los días 20 y 21 de junio. Los dos primeros días, Rock in Rio Lisboa estará dedicado por completo al universo pop mundial --con Katy Perry, Charlie Puth, Pedro Sampaio y Calema-- y al rock --con Linkin Park, Kaiser Chiefs, Cypress Hill, The Pretty Reckless o Grandson--.

El cierre del festival será los días 27 y 28 de junio, para los que aún quedan las últimas entradas disponibles y cuando actuará la única artista española del cartel de este año, Lola Índigo.

Precisamente el sábado 27 será el turno de Stewart y su gira de despedida, Cyndi Lauper, Shaggy o 4 Non Blondes, grupos que entrelazan varias generaciones.

Después, el festival terminará con el toque urbano de 21 Savage --ofrecerá en Lisboa su único concierto en Europa este año--, Central Cee --su única fecha en festivales fuera del Reino Unido--, Rema o Matuê.

De nuevo, los conciertos se sucederán en el recinto del Parque Tejo de Lisboa y la música se distribuirá en 4 escenarios diferentes: escenario Mundo, escenario Music Valley, escenario Super Bock y escenario BacanaPlay Digital.

Además, el recinto se transformará en un gran parque temático con atracciones como El Vuelo, un espectáculo aéreo en el que cinco aviones Yak-52 realizarán acrobacias y maniobras sincronizadas sobre el cielo de la Ciudad del Rock, acompañados de una banda sonora y más de efectos pirotécnicos diurnos.

También regresa la Tirolina de Nissan frente al escenario Mundo; la Noria, que este año se transforma en el TikTok Open Stage presentado por Coca-Cola con directos de creadores; y la Ruta 85 inspirada en la primera edición del festival de 1985, que incluirá la Cupido House para bodas temáticas y el espacio CineStage de la Escuela de Rock.

Además, con motivo de la celebración del mundial de fútbol, Rock in Rio Lisboa rinde homenaje al deporte con el estreno del Arena de Música y Fútbol, un espacio que pretende ser punto de encuentro para aficionados y en el que se retransmitirán en directo partidos.