Roger Waters afirma que Estados Unidos quiere tomar el control de Venezuela

Actualizado 20/02/2019 12:43:06 CET

CARACAS, 20 Feb. (Reuters/EP) -

El exvocalista del legendario grupo inglés Pink Floyd, Roger Waters, criticó al multimillonario Richard Branson por promover un concierto de recaudación de fondos para ayuda humanitaria destinada a Venezuela y dijo que sólo era un intento de Estados Unidos de tomar el control del país.

Las críticas de Waters, un reconocido activista, surgen cuando el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición encabezada por su líder Juan Guaidó, a quien gran parte del hemisferio Occidental y países europeos califican como el legítimo presidente venezolano, miden fuerzas en la frontera con Colombia con sendos conciertos previstos para el fin de semana.

Branson organiza un show el 22 de febrero en territorio colombiano para recaudar unos 100 millones de dólares para ayuda humanitaria destinados a Venezuela, donde el gobierno anunció el lunes que realizará, también en la frontera, conciertos y entregará cajas de comida a precios subsidiados los próximos 22 y 23 de febrero.

"Nada de esto tiene que ver con ayuda humanitaria, todo esto tiene que ver con que Richard Branson (...), esta trabajando para el plan de Estados Unidos, que no es otro que tomar control de Venezuela", dijo Waters en un vídeo de 2,16 minutos publicado el martes por la televisión estatal venezolana.

La empresa Virgin, de Branson, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones del músico.

El antiguo bajista de Pink Floyd agregó que tenía amigos que "están ahora en Caracas, y hasta ahora no hay guerra civil, no hay violencia y tampoco hay asesinatos, no hay señales de supuesta dictadura, no hay encarcelamiento masivo de opositores, no hay eliminación de la prensa, nada de eso está sucediendo, a pesar de que esa es la historia que se está vendiendo al resto del mundo".

"¿De verdad queremos que Venezuela se convierta en otro Irak o Siria o Libia?. Yo no quiero eso y eso tampoco es lo que quiere el pueblo venezolano", agregó Waters, quien habló en inglés, mientras en la pantalla se veían subtítulos en español en el vídeo grabado en blanco y negro.