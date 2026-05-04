RTVE emitirá un nuevo especial de 'La Casa de la Música' en La 1 la noche de la final de Eurovisión 2026

Archivo - El presentador Jesús Vázquez durante una rueda de prensa, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). El festival se celebrará entre el 10 y el 14 de febrero en la ciudad alicantina de Benidorm. - GUSTAVO VALIENTE / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

RTVE emitirá un nuevo especial de 'La Casa de la Música' en La 1, a las 22.00 horas, la noche de la final del Festival de Eurovisión 2026, que se celebrará el sábado 16 de mayo, por primera vez sin España desde que debutara en el concurso en 1961. RTVE decidió abandonar el concurso en protesta por la ofensiva israelí sobre Gaza.

Así lo ha dado a conocer este lunes RTVE, durante la presentación del programa en el Estudio 5 de Prado del Rey (Madrid), con la presencia del presentador Jesús Vázquez, junto a responsables de RTVE como la directora de Comunicación y Participación, María Eizaguirre; la directora de Producción de Contenidos de RTVE, Ana María Bordas; César Vallejo, asesor musical y de contenido; y Eva Tovar, directora del programa.

En su intervención, Ana María Bordas ha explicado que 'La Casa de la Música' es un "concepto editorial" y que se va a emitir el 16 de mayo porque es "una fecha especial". "Es el Día internacional de la Convivencia en Paz y es un día que tiene un significado musical importante en Europa y entendemos que como televisión pública debemos ofrecer la oportunidad de vivir la cultura y la música en su diversidad como un bien compartido", ha afirmado Bordas.

Por su parte, César Vallejo ha avanzado que "una de las cosas más bonitas" que va a tener este especial que "abre" el homenaje a los 70 años de TVE es que en él van a confluir artistas de "todas las generaciones": Raphael, Ana Belén, Manuel Carrasco, Mónica Naranjo, Mikel Erentxun, Metrika, Guitarricadelafuente, Lucycalys o Chanel Terrero. "Va a ser muy increíble", ha subrayado.

"Vamos a intentar recuperar a esas artistas y leyendas de nuestra música, de nuestro patrimonio cultural, y adentrarnos también en las nuevas bandas y nuevos artistas, que están sonando", ha asegurado la directora del programa, Eva Tovar, mientas que ha añadido que la realización será "muy, muy cuidada" y las puestas en escena "preciosas".

Por su parte, Jesús Vázquez se ha mostrado "feliz, más feliz que un regaliz" con este proyecto. "A mi la música me chifla. Me encanta trabajar en esta casa. Desde que estoy aquí no hago más que disfrutar", ha declarado el presentador.

EUROVISIÓN 2026

RTVE emitirá este programa a la vez que se celebra la gran final de Eurovisión 2026, donde no estará en protesta por la ofensiva bélica de Israel sobre Gaza. No obstante, los españoles sí podrán ver y votar en el concurso.

Desde la última edición, los ciudadanos de los países que no forman parte del festival de la canción podían votar mediante la página web oficial a través de un sistema global llamado 'Rest of the World'. De este modo, permitía contabilizar de manera agrupada los votos como si se tratara de un país más. A cambio, no forman parte del jurado profesional.

Los seguidores del formato en España podrán seguir el festival a través de la retransmisión en directo que la propia organización ofrece en su canal oficial de YouTube.

La final del Festival de Eurovisión 2025, celebrada el pasado sábado 17 de mayo en Basilea (Suiza), reunió a 166 millones de espectadores en los 37 países participantes que lo emitieron por televisión, lo que supone tres millones más que en la edición anterior, y alcanzó una cuota de pantalla del 47,7%, la más alta desde el año 2004.

En España, la gala ofrecida en La 1 de TVE registró 5.884.000 seguidores y un 50,1% de 'share', lo que supuso un incremento de 9,2 puntos y cerca de un millón de espectadores con respecto a la pasada edición. Las votaciones lograron una media de 6,3 millones de televidentes y un 59,7% de cuota.

La Corporación pública estrenó 'La Casa de la Música' la pasada Nochevieja, cuando anotó un 39% de cuota y una media de 4.564.000 espectadores. Casi 7,5 millones de personas lo vieron en algún momento.