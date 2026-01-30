Saiko se une a Tito el Bambino en 'Dios los bendiga', el primer adelanto de su nuevo disco

Los artistas Saiko y Tito el Bambino - SAIKO

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El artista granadino Miguel Cantos, conocido artísticamente como Saiko, ha lanzado 'Dios los bendiga', el primer adelanto de su nuevo disco, una canción para la que se ha unido al reguetonero puertorriqueño Tito el Bambino.

Después de publicar 'Natsukashii Yoru' en 2025, Saiko gira hacia el reguetón y ritmos de la década de los 2000 con este primer adelanto de 'Los angelitos'.

Lo hace acompañado del artista puertorriqueño, una de las figuras más representativas de este género y autor de algunas canciones como 'Caile', 'El amor', 'A que no te atreves' o 'Siente el boom'.

'Los Angelitos' se alejará de la música más melódica y romántica a la que Saiko ha acostumbrado a sus fans y se apoyará en un estilo más desenfadado, "divertidos " y con una "identidad muy clara", explican desde su agencia de representación.

"El 'single' recupera el espíritu del origen del reguetón, con una sonoridad dosmilera, directa y nostálgica, que conecta con las raíces del género", añaden en un comunicado.

Para este nuevo proyecto, Saiko se apoya en la calle y la cultura urbana, así como del imaginario del reguetón antiguo.