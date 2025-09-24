Santander SMusic celebra su segundo aniversario con la presentación en primicia del nuevo videoclip de Pablo Alborán.

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Santander SMusic ha celebrado este martes su segundo aniversario en un evento en La Real Casa de Correos de Madrid que tuvo como 'plato principal' unas palabras y pequeña entrevista de Pablo Alborán, así como la presentación en primicia de su nuevo videoclip, sobre su canción 'Mis 36', tras el concierto gratuito ofrecido por el cantante ante más de 20.000 asistentes en la Puerta del Sol.

Además, la noche contó con Edurne, primera en actuar, que celebra este 2025 un total de 20 años de carrera profesional. Tras ella aparecieron Marlena; el solista Juanjo Bona, quien presentó temas de su primer álbum lanzado este año con una propuesta que mezcla folklore con sonidos actuales; Mafalda Cardenal; y Carlos Jean, que cerró la velada con una vibrante sesión electrónica que mantuvo a todos en pie.

Santander SMusic lleva dos años actuando como un gran agente que dinamiza e impulsa la escena musical del país a través de un enorme apoyo demostrable a la música en numerosos trabajos de diferentes artistas. En total, ha acumulado más de 900.000 entradas vendidas, 375 preventas de grandes artistas, más de 25 festivales organizados en el territorio nacional, y aproximadamente 1,6 millones de registros para sorteos y entradas.