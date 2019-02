Sharon Osbourne: "Ozzy ya respira por sí mismo"

GETTY IMAGES FOR LIVE NATION / KEVIN WINTER

La hospitalización de Ozzy Osbourne ha resultado ser aún más grave de lo que ya de por sí parecía teniendo en cuenta que el rockero británico tiene ya 70 años y lleva a sus espaldas una vida repleta de excesos.

Después de que los médicos recomendaran su ingreso, el músico llegó incluso a ser tratado en la unidad de cuidados intensivos por temor a que la gripe y la bronquitis que padecía terminara derivando en una neumonía.

Ahora su esposa Sharon Osbourne ha regresado al programa de televisión The Talk, donde ha hablado sobre el asunto: "Está yendo genial. Él está fuera de la UCI y está progresando bien. Ya respira por sí mismo".

"Y solo quiero decir muchas gracias a todos los que nos han mandado buenos deseos. Él está sobrepasado por la respuesta que ha tenido y es un poco agridulce porque aunque está abrumado con ella, también está triste", ha añadido.

Ozzy Osbourne lleva ya una quincena de días hospitalizado y se espera que, si todo marcha según las previsiones de los médicos, pueda ser dado de alta y abandonar el hospital esta misma semana.

El pasado 30 de enero, Ozzy aseguraba estar "completamente devastado por tener que posponer el tramo europeo" de su gira. "Parece que desde octubre todo lo que toco se ha convertido en una mierda. Primero, la infección de estafilococos en mi pulgar y ahora la gripe y la bronquitis", apuntaba el músico.

Meses antes, en octubre, revelaba que había pasado por el quirófano para operarse de una mano por haber contraído varias infecciones por estafilococos potencialmente mortales.

"No me sentía enfermo, así que estaba bromeando", contó a Rolling Stone el músico sobre su ingreso en urgencias, añadiendo: "El médico dijo 'no sé si se da cuenta, señor Osbourne, del problema tan serio que tiene'".

Y es que los médicos constataron entonces que Ozzy no tenía solo una infección por estafilococos, sino tres individuales en su pulgar y una se había extendido a su dedo corazón.

La cirugía se hizo inevitable y, durante un tiempo, Ozzy no fue capaz de hacer nada tras ser dado de alta. "No puedes limpiarte tu propio culo. Y no hay demasiados voluntarios que lo harían por mi", ha llegado a decir con sorna.