Sindicatos piden garantías ante la futura transformación del INAEM

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la directora general del Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Paz Santa Cecilia, durante una rueda de prensa, en el Auditorio Jorge Semprún, a 10 de febrero de 2025, en Madrid - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT, CSIF, CCOO han pedido garantías ante el proceso de transformación del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), después de la reunión mantenida con el Ministerio de Cultura en las que las organizaciones empresariales señalan que se ha planteado configurar la institución como Entidad Pública Empresarial (EPE), manteniendo su naturaleza pública pero con mayor autonomía de gestión.

Según fuentes sindicales, el pasado 20 de febrero, el secretario de Estado de Cultura, Jordi Marti, les informó de la nueva propuesta y les aseguró que "no va a haber privatización". En este sentido, señalan que la intención de Cultura es replicar el modelo de instituciones como la Agencia de Instituciones Culturales de Andalucía (Junta de Andalucía) o el Instituto de Cultura de Barcelona ICUB (Concejalía de Cultura de Barcelona).

Desde UGT admiten que la propuesta de EPE es una "posibilidad" y piden la garantía de que los trabajadores van a ser empleados públicos y CSIF valora de "manera positiva" la voluntad del Ministerio. Sin embargo, CCOO rechaza la propuesta porque "la lógica empresarial no es compatible con el papel del INAEM como organismo de cultura público".

Según han comentado fuentes de UGT a Europa Press, el modelo actual del INAEM "ya no da más de sí". "El modelo que planteó este mismo Gobierno hace dos o tres años de creación de fundaciones partiendo del INAEM, tampoco era viable. Esta es otra posibilidad. Lo que queremos es la garantía de ser empleados públicos, que no haya externalización ni privatización de servicios", afirman.

Por su parte, fuentes del CSIF valoran "de manera positiva" la "voluntad" del Ministerio pero avisan de que su postura definitiva "dependerá de que se produzcan garantías" de que va a ser respaldado por el Ministerio de Hacienda y garantías de estabilidad y calidad en el empleo.

Así, desde UGT explican que la Administración "está de acuerdo", pero recuerdan que solo es "el primer paso". Además, ha precisado que aunque es una información "verbal" que se ha dado desde el departamento que dirige Ernest Urtasun, ha habido reuniones previas, según el INAEM, con Hacienda y Función Pública.

"Somos cautos. No nos vamos a volver locos. Somos pesimistas en que esto salga adelante. Pero por los tiempos, no por otra cosa", añade UGT. Lo mismo opina CSIF, que se muestra "prudente" por el momento en el que se encuentra la actual legislatura.

Por su parte, CCOO considera "inadecuada" la EPE para dar solución a los problemas estructurales del INAEM porque "la lógica empresarial no es compatible con el papel del INAEM como organismo de cultura público" y asegura que esta figura jurídica ya fue descartada en un informe del grupo de trabajo de INAEM de 2018 (creado a raíz del intento de transformación del Teatro de la Zarzuela en una Fundación).

"Los problemas actuales del INAEM no derivan de su forma jurídica, sino por la falta de una normativa adaptada a las especiales características del organismo y, sobre todo, de una insuficiencia presupuestaria estructural. La exigencia de un posicionamiento inmediato resta fuerza a la negociación colectiva y limita una participación real y efectiva de la representación de las personas trabajadoras", afirma CCOO en un comunicado.