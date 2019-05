Sorteamos abonos para el Iboga Summer Festival 2019

Actualizado 29/05/2019 13:11:01 CET

MADRID, 29 May. (EDIZIONES) -

Iboga Summer Festival vuelve a la carga este año con más de 80 bandas entre las que destacan Orishas, Femi Kuti & The Positive Force, Natty Bo (from Ska Cubano) & Soweto, La Pegatina, Fanfare Ciocarlia, Dubioza Kolektiv, The Toasters, Otava Yo o Asian Dub Foundation.

En total, más de 200 horas de programación en tres escenarios desde el 24 hasta el 28 de julio, en un recinto de césped natural junto a la playa de Tavernes de la Valldigna (Valencia).

También habrá Zona Cultural y una gran fiesta del agua clausurará una edición repleta de actividades y comprometida con el respeto al medio ambiente vía #IbogaChallenge.

Un gran número de actividades conforman el extenso cartel donde la música es la principal protagonista. Los géneros balkan, gypsy, swing, reggae, ska, dub y world music están representados en los tres escenarios musicales.

Toda la información está en www.ibogasummerfestival.com pero por cortesía de la organización, en Europa Press sorteamos dos abonos generales e individuales -sin acompañante- para los cinco días de festival, sin incluir acampada.

Para optar a uno de estos dos abonos, tan solo tienes que seguir en Facebook a Europa Press Música e Iboga Festival y contarnos AQUÍ qué es lo que más te gusta de este gran evento. Adicionalmente, te pedimos que compartas el post del sorteo en tu muro personal de Facebook.

El próximo 6 de junio escogeremos al azar a los dos ganadores y contactaremos con ellos respondiendo a los mensajes que previamente nos hayan dejado en el post del sorteo en Facebook.

MÁS NOVEDADES

Como novedad para este año, Iboga Summer Festival incorpora este tercer escenario que se suma al Main Stage y a la Gran Carpa de Circo. Se trata de un Dub Córner con lo más destacado del panorama nacional y representación internacional de la cultura dub, proveniente del reggae y el sound system.

La zona cultural ofrece una programación paralela a la musical, con talleres de astronomía, meditación, baile, artesanía, sexualidad o sostenibilidad con #IbogaChallenge. Asimismo, un gran número de actividades se desarrollan a lo largo de los cinco días de duración. Desde grandes batucadas, slackline, actividades para toda la familia o una fiesta del agua como clausura del festival, entre otras.

Todo ello en un extenso recinto ubicado a un minuto de la playa y que la Organización de Iboga cuida especialmente. Con meses de antelación se realiza la plantación de césped natural que, para esta edición, presenta nuevos elementos decorativos, un gran globo aerostático, fuentes de agua potable, zona de acampada con sombra, zonas verdes, caravaning, zonas infantiles y muchas sorpresas.