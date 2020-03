Suben un 435% las escuchas de 'Resistiré' del Dúo Dinámico

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El clásico del Dúo Dinámico 'Resistiré' ha aumentado sus escuchas en en Spotify en más de 435% desde el 15 de marzo, después de que comenzasen a circular publicaciones en las redes sociales de la gente cantándolo en sus balcones.

Durante las últimas semanas, millones de personas permanecen en sus casas, lo que ha dado lugar a una transformación en los hábitos y en estilo de vida en todo el mundo. El confinamiento ha transformado la manera de trabajar, de relacionarse, de hacer deporte y de consumir ocio.

Spotify, la plataforma de audio en streaming, también ha detectado una serie de cambios en el consumo de música y podcasts entre los usuarios que ayudan a comprender mejor cómo está experimentando la sociedad el confinamiento.

Por ejemplo, debido a la reducción de los desplazamientos en coche y el aumento del teletrabajo, más personas han pasado a escuchar contenido en audio en sus ordenadores, televisores, altavoces inteligentes y consolas.

Además, han ganado popularidad las playlists para cocinar o hacer tareas de la casa, lo que demuestra que la gente está dedicando más tiempo a su familia y a las tareas domésticas, en lugar de a música para escuchar en reuniones y fiestas. Los podcasts de crecimiento personal (bienestar y meditación) también están creciendo en escuchas.

DEL 19 AL 25 DE MARZO

Así, en las tendencias de consumo de Spotify desde el 19 hasta el 25 de marzo, cuando gran parte del mundo se sometió a cuarentena, se desató el interés por los podcasts de noticias. La plataforma ha detectado ese interés creciente ha habilitado el 'hub' COVID-19, para que todos los usuarios tengan acceso fácil a las últimas novedades.

En esta sección se pueden encontrar podcasts como "Coronavirus: Fact vs. Fiction" (CNN), "Coronavirus Global Update" (BBC) o "Don't Touch Your Face" (Foreign Policy). El podcast "Science Vs" de Gimlet también ha dedicado sus últimos episodios a abordar la pandemia por COVID-19.

Asimismo, los padres se están enfrentando a un nuevo reto: mantener a sus hijos seguros, entretenidos (y si es posible, ayudarles a aprender cosas nuevas) mientras intentan sacar adelante su trabajo desde casa. Debido a esto, en Spotify ahora se consume más contenido de 'Kids & Family', sobre todo música para ayudar a dormir a los más pequeños. Asimismo, en los últimos días de marzo también están creciendo las escuchas de música clásica.

Durante el transcurso de estas semanas, Spotify ha detectado que los usuarios están añadiendo a sus playlists canciones más relajantes, temas acústicos, menos bailables y que tienen menos energía que sus otras canciones añadidas anteriormente.

Además, la música tiende a ser más instrumental y menos vocal. Para descubrir la playlist 'chill' perfecta, la sección 'Relax' de Spotify abarca una amplia selección de temas acústicos, para meditar, hacer yoga y relajarse.

El uso de las playlists colaborativas ha ganado gran popularidad durante el confinamiento. Las personas se sienten conectadas gracias a que comparten música entre ellas. Además, los usuarios de Spotify están compartiendo sus canciones y podcasts favoritos en redes sociales más que nunca antes, lo que les permite seguir conectados con sus amigos y seguidores a pesar de la distancia.

CONCIERTOS EN STREAMING

Debido a que los conciertos en vivo se han pospuesto, muchos artistas se han lanzado a dar conciertos en streaming por internet. Y los usuarios, después de asistir a estos eventos virtuales, van a Spotify para escuchar de nuevo a estos artistas. James Blake, Indigo Girls, Ben Gibbard, Chloe x Halle, Code Orange y Jewel son algunos de los muchos artistas que han aumentado sus escuchas en las últimas semanas.

Por otro lado, los usuarios se están tomando tiempo para sí mismos, haciendo de la salud y el bienestar una prioridad. Muchas personas han estado escuchando podcasts sobre Salud y Estilo de Vida durante la última semana. En especial, podcasts cuyos títulos o descripciones incluyen palabras como "cocinar" o "recetas".

En lo que respecta a las playlists, se están creando y siguiendo un mayor número destinadas a la práctica de deporte que el mes pasado. Y entre las más populares, están las de yoga, sonidos de la naturaleza y meditación.

RESISTIRÉ

En Italia y en España, los ciudadanos comenzaron a cantar canciones juntos desde los balcones de sus casas en honor al personal sanitario y a todo el servicio de primeros auxilios. En España, "Resistiré", un himno del Dúo Dinámico de los años 80, ha aumentado sus escuchas en más de 435% desde el 15 de marzo, después de que comenzasen a circular publicaciones en las redes sociales de la gente cantándolo en sus balcones.

En Italia, son dos canciones las que han disparado sus reproducciones: "Abbracciame", que ha aumentado un 820% desde el 13 de marzo, y "Azzurro", con un crecimiento del 715% desde el día 14.