Suiza veta el concierto de Kanye West, súmandose a Polonia, Francia y Reino Unido tras sus comentarios antisemitas

Archivo - February 13, 2025, Los Angeles, California, USA: Kanye "Ye" West and his wife of two years, Bianca Censori headed for divorce. FILE PHOTO: Kanye West at the 67th Grammy Awards held at Crypto.com Arena in Los Angeles California on Sunday February - Javier Rojas / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rapero estadounidense Ye, antes conocido como Kanye West, tampoco actuará en Suiza este verano después de que el equipo FC Basel rechazase su actuación en su estadio por sus comentarios antisemitas, según han informado medios de comunicación suizos.

Este veto se suma al de Polonia el pasado viernes, cuando los administradores de 'Superauto.pl', la empresa que gestiona el Estadio de Silesia -donde iba a actuar Ye en Chorzów (Polonia)- cancelasen el evento después de que la ministra polaca de Cultura, Marta Cienkowska, calificase de "inaceptable" la "decisión de organizar" un concierto de Kanye West en el país.

"Estamos hablando de un artista que ha expresado públicamente posturas antisemitas, ha restado importancia a crímenes y se ha lucrado con la venta de camisetas con esvásticas. Esto no son controversias. Se trata de un cruce deliberado de límites y de la normalización del odio", afirmó la ministra el pasado jueves a través de 'X'.

También hizo hincapié en el pasado de Polonia, "un país marcado por la historia del Holocausto", para incidir en que no se puede "fingir" que "esto es simplemente entretenimiento". "La libertad artística no significa dar vía libre a todo. La cultura no puede ser un espacio para quienes la explotan para propagar el odio", concluyó Cienkowska.

La ministra de Cultura advertía que, después de que el rapero "exaltase el nazismo", el Gobierno dispone de los "mecanismos legales necesarios para impedir la entrada al país" de Ye. El artista iba a actuar en este país el próximo 19 de junio en un recinto que puede albergar 55.000 espectadores.

Antes, esa misma semana, West anunció su decisión de cancelar su concierto en Marsella (Francia) previsto para el 11 de junio tras la advertencia del ministro del Interior del país galo amenazase de prohibir el evento. "Después de un larga reflexión, es mi propia decisión posponer mi concierto en Marsella hasta nuevo aviso", manifestó el artista.

El primer país en prohibir la entrada a West fue Reino Unido. El artista tenía previsto actuar en el Wireless Festival de Londres en el mes de julio pero el Gobierno bloqueó el permiso para viajar al país que Kanye solicitó mediante la Autorización Electrónica de Viaje, según informaciones de la BBC recogidas por Europa Press.

La decisión del Ministerio del Interior de denegar del permiso se basó "en que su presencia no sería beneficiosa para el bien público". "Alguien que se ha jactado de ganar decenas de millones de dólares vendiendo camisetas con esvásticas y que lanzó una canción llamada 'Hail Hitler' hace unos meses, evidentemente no sería beneficioso para el bien público", sentenció el primer ministro de Reino Unido, Keri Stamer, en un artículo publicado en el periódico 'The Sun'.

La organización del festival anunció posteriormente su cancelación cancelación y la devolución de entradas. "Debido a la prohibición del Ministerio del Interior de entrada a Ye en el Reino Unido, el Wireless Festival se ha visto obligado a cancelarse. Todos los poseedores de entradas recibirán un reembolso completo automático", recogía el comunicado.

"Sé que las palabras no bastan, tendré que demostrar el cambio con mis acciones. Si estáis dispuestos, aquí estoy", explicó West en un comunicado.

En febrero de 2025, el artista publicó en X comentarios antisemitas en el que podía leerse "soy nazi", "adoro a Hitler", "soy racista" o "nunca me disculparé por mis comentarios sobre los judíos". Posteriormente se disculpó también en su perfil de la red social donde publicó haber "terminado con el antisemitismo" y amar a todas las personas. "Dios me perdone por todo el dolor causado, Perdono a todos los que me han causado dolor. Gracias, Dios", continuaba.