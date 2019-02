Sweet cheddar of mine o Pour some gouda on me: Quesos de Aldi de Guns n' Roses, Def Leppard y otros éxitos ochenteros

Actualizado 05/02/2019 18:22:38 CET

MADRID, 5 Feb. (EDIZIONES) -

La cadena de supermercados de origen aleman Aldi lanza este 6 de febrero una edición limitada de quesos cuyos nombres parodian algunos de los grandes éxitos musicales del rock y el pop de los ochenta.

Sweet cheddar of mine y Pour some gouda on me son dos de estos quesos, que toman su nombre de Sweet child o'mine de Guns n' Roses y Pour some sugar on me de Def Leppard.

El resto son Girls just wanna have fontine (Girls just wanna have fun de Cyndi Lauper), Billie goat is my lover (Billie Jean de Michael Jackson), Total eclipse of the havarti (Total eclipse of the heart de Bonnie Tyler y Wake me up before you goat-goat (Wake me up before you go-go de Wham!).

Según Delish, estos quesos Happy Farms forman parte de Aldi Finds (Special Buys), artículos de edición limitada que están disponibles solo en determinados establecimientos durante un corto período de tiempo. Su precio en Estados Unidos será de 3,49 dólares.