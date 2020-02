El Teatro de la Zarzuela rescata la ópera española 'Farinelli' 118 años después de su estreno

Publicado 12/02/2020 17:04:44 CET

El Teatro de la Zarzuela de Madrid acogerá los días 15 y 17 de febrero la versión de concierto de la ópera 'Farinelli', de Tomás Bretón, que el teatro recupera 118 años después de su estreno y de la que no existe registro, según ha señalado el director de la Zarzuela, Daniel Bianco.

Bianco, que recientemente ha sido renovado en su puesto hasta 2023, ha destacado que con estas dos funciones, el Teatro de la Zarzuela cumple con su labor de "preservación, recuperación, revisión y difusión" del patrimonio lírico español.

Tal y como ha señalado en declaraciones a Europa Press, con la recuperación de 'Farinelli' "se cumple con la misión del teatro de salvaguardar la música española y sus intérpretes". "Nadie ha escuchado esta obra", ha asegurado acerca de esta ópera, que se estrenó en el Teatro Lírico de Madrid, entonces situado en la calle Marqués de la Ensenada, y con capacidad para 2.900 espectadores.

Además, ha puesto de relieve que Tomás Bretón es conocido por ser el autor de la zarzuela 'La verbena de la paloma', pero ha destacado que además es "uno de los grandísimo compositores de ópera de principios de 1.900".

La versión de concierto de 'Farinelli', con libreto de Juan Antonio Cavestany en una adaptación de María Velasco, cuenta como director musical con Guillermo García Calvo, quien ha señalado que esta obra muestra "lo poco que se conoce de la música española".

A su juicio, 'Farinelli', una partitura "olvidada durante un siglo", tiene una calidad "comparable a cualquier ópera europea" que le lleva a reflexionar sobre los motivos por los que ciertas obras no han tenido difusión y que, a su juicio, no significa que no tengan valor.

TOMÁS BRETÓN, GENIO ABSOLUTO

Según ha destacado García Calvo, Tomás Bretón es un "genio absoluto" y cada una de sus obras tiene un "lenguaje propio". En este caso, ha señalado que 'Farinelli' une un "estilo barroco" al estilo "postromántico" para hablar de las emociones, con "disonancias inesperadas".

"Bretón era un gran observador como los grandes escritores, como lo era Galdós. Usa de forma magistral los recursos armoniosos para describir los sentimientos de los personajes", ha dicho.

La mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera, que interpreta a Beatriz, ha reivindicado el apoyo de otros teatros españoles con las creaciones españolas, al igual que se hace en otros países. Tal y como ha destacado, es partitura, "compleja armónicamente", hace que los españoles se sientan "orgullosos de su patrimonio".

Asimismo, ha reclamado que desaparezca la barrera entre cantante de zarzuela y cantante de ópera, y cree que debería haber un estudio más exhaustivo de la música española. "Hay mucho trabajo que hacer", ha destacado.

El actor Emilio Gutiérrez Caba es el responsable de la narración en esta ópera. "La música para los actores es parte de nuestra vida, aunque no cantemos. Somos primos hermanos", ha dicho.