The Lumineers anuncian concierto en Madrid

Actualizado 05/04/2019 18:15:55 CET

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La gira mundial de The Lumineers presentando su nuevo álbum, III, tendrá una única parada en España el próximo 2 de noviembre en el WiZink Center de Madrid.

Las entradas para este concierto se pondrán a la venta el 12 de abril a las 10:00 horas en livenation.es, ticketmaster.es y Red Ticketmaster. Live Nation pondrá a disposición de los fans una preventa el jueves 11 de abril a las 10:00 horas.

III verá la luz el próximo 13 de septiembre vía Dualtone. El título del álbum no es porque sea el tercer trabajo de The Lumineers, sino porque presenta nueve canciones distribuidas en tres capítulos, cada uno centrado en uno de los tres personajes principales -además de los nueve cortes, el disco cuenta con un tema instrumental y tres canciones extra que no tienen semejanza con el resto de la narrativa-.

Los capítulos sirven también de separador visual de una serie de videos que incluyen los nueve temas, cada uno dirigido por Kevin Phillips (cuyo film del 2017 Super Dark Times se puede ver en streaming en Netflix).

III tiene una progresión narrativa tan tensa que se podría pensar que fuese premeditada, pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, el trabajo ha visto la luz a raíz de una serie de acontecimientos aparentemente inconexos que por arte de magia parecen haber formado un todo coherente.