U2 dedica una canción de su nuevo disco a Rosalía: "Rosalía la olé, Ro Sa Lía"

Rosalía durante la Fashion Week de París - REGINA VORONINA / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda irlandesa U2 ha dedicado a Rosalía la canción 'The mirror maker', que forma parte de su próximo álbum 'Carnaval de luz'.

"For all the dreams damned in a girl. Rosalía la olé, Ro Sa Lía (Por todos los sueños truncados de una chica. Rosalía la olé, Ro Sa Lía)", canta la banda en un fragmento adelantado en RTVE.

El disco de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr verá la luz el próximo 13 de noviembre.