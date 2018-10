U2 suspenden su concierto en Berlín a la quinta canción

Actualizado 02/09/2018 12:32:38 CET

2 Sep.

La banda U2 suspendió este sábado su segundo concierto en Berlín después de que Bono se quedara sin voz en la quinta canción. Todavía se desconoce si el conjunto irlandés estará listo para tocar el 4 y el 5 de septiembre en Colonia.

Ya avisó el cantante justo antes de comenzar los acordes de Beautiful Day. "Esto es como estar en un cigarro gigante. Perdí mi voz y no sé qué hacer. Estaba cantando como un pájaro hace tan solo unos 10 minutos", dijo apesadumbrado al público. Instantes después, el grupo cancelaba su concierto ante las graves dificultades vocales del artista para continuar.

Asimismo, los tres integrantes restantes, Adam, Larry y Edge, pidieron disculpas a los congregados en el Mercedes Benz Arena en un breve comunicado en su web: "Lo sentimos mucho por la cancelación de esta noche. Bono estaba en una gran forma y con una gran voz antes del espectáculo. Todos estábamos ansiosos por la segunda noche en Berlín, pero después de algunas canciones, sufrió una pérdida total de voz".

"No sabemos lo que sucedió y estamos tomando consejos médicos. Como siempre, apreciamos la comprensión de nuestra audiencia, el apoyo de todos nuestros fans en Berlín y aquellos que viajaron desde lejos. Os informaremos muy pronto", finalizan.

Aun se desconocen las causas de la pérdida de voz de Bono, quien minutos antes del incidente actuó con total normalidad encima del escenario.

The power of #bono voice before it surprised him in #Berlin and left him abruptly...he was singing his guts out (per usual). @u2 @U2eiTour The crowd so felt for him as he with surrender was obviously powerless and vulnerable. He’s real and he’s human, too, like we all are. pic.twitter.com/f0Tl3hhuA2