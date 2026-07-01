La UER anuncia la participación de Canadá en el Festival de Eurovisión 2027

Archivo - 16 May 2026, Austria, Vienna: Fans wave flags of various countries during the Eurovision Song Contest (ESC) final at the Wiener Stadthalle. Photo: Helmut Fohringer/APA/dpa - Helmut Fohringer/APA/dpa - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) y la emisora pública nacional de Canadá, CBC/Radio-Canada, han anunciado este miércoles que Canadá participará en el Festival de Eurovisión 2027 que tendrá lugar en Bulgaria.

Así lo ha dado a conocer la UER, que ha destacado que Canadá es el primer país en unirse al festival desde que lo hiciera Australia en 2015 y que competirá en las semifinales cuando se incorpore al concurso el próximo año. CBC/Radio-Canada informará de los detalles sobre cómo se seleccionará su candidatura a finales de este año.

La UER ha destacado que en la pasada edición Canadá se situó entre los tres primeros países en la votación del 'resto del mundo', así como entre los mayores compradores de entradas fuera de Europa para asistir a las semifinales y a la gran final.

La semana pasada, CBC/Radio-Canada se convirtió en miembro de pleno derecho de la UER, lo que le permite optar a participar en el Festival de Eurovisión, a partir de la 71ª edición el año que viene.

"En este Día de Canadá, mientras celebramos con los canadienses de todo el país y del mundo la riqueza y la diversidad de la cultura canadiense, estamos muy emocionados de confirmar que llevaremos el evento de música en vivo más grande del mundo a los canadienses", ha afirmado la presidenta y directora ejecutiva de CBC/Radio-Canada, Marie-Philippe Bouchard.

Asimismo, Bouchard ha explicado que la participación de Canadá en el concurso "permitirá que el talento canadiense se luzca en uno de los escenarios musicales más emblemáticos del mundo". "Además, permitirá a los aficionados canadienses seguir viendo el festival y votando, como lo han hecho durante años, con la emoción añadida de ver a su país representado en Eurovisión", ha añadido.

El director del Festival de Eurovisión, Martin Green, ha declarado: "Estamos encantados de dar la bienvenida a CBC/Radio-Canada a la familia del Festival de Eurovisión, una señal más de que, si bien nació en Europa, el concurso sigue dando la bienvenida al mundo".

Según Martin Green, "Canadá tiene una conexión especial y memorable con el festival, con artistas canadienses, entre ellos la ganadora de 1988, Céline Dion", que han actuado en su escenario "en numerosas ocasiones, dejando una huella imborrable en el público de todo el mundo".

"Ahora que CBC/Radio-Canada puede participar en el festival como miembro de pleno derecho de la UER, esperamos ver a Canadá aportar su propia voz, creatividad y energía al escenario del Festival de Eurovisión en Bulgaria en 2027", ha declarado.

La UER ha destacado que más de 130 millones de personas en 35 mercados vieron Eurovisión 2026 en Viena; la cuenta de TikTok superó los 4 millones de seguidores con más de 870 millones de visualizaciones de contenido, e Instagram generó más de mil millones de visualizaciones por primera vez.