La UNESCO declara al reggae patrimonio cultural de la humanidad

Actualizado 30/11/2018 10:29:47 CET

PARÍS, 30 Nov. (Reuters/EP) -

La UNESCO declaró que el reggae, la música jamaicana que se extendió por todo el mundo con sus llamamientos a la justicia social, la paz y el amor, es un tesoro mundial que debe ser protegido.

Nacido en los barrios pobres de Kingston en la década de los sesenta, el reggae reflejaba la difícil situación social en la antigua colonia británica, pero también podía resultar una música alegre con su distintivo ritmo sincopado.

Su más famoso compositor e intérprete, el fallecido Bob Marley, se convirtió en una superestrella mundial con éxitos como "No Woman, No Cry" y "Get Up, Stand Up". Entre otras estrellas internacionales se encuentran también Jimmy Cliff y Toots and the Maytals.

Artistas británicos como The Clash incorporaron los ritmos graves del reggae y su contenido político a su sonido, llevándolo a un público más amplio. Los ritmos jamaicanos se han extendido más allá de Jamaica en las últimas décadas, desde el Reino Unido hasta Brasil y África.