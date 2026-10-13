El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, impone la Encomienda de Alfonso X el Sabio al director de orquesta David Afkham - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha impuesto este martes la Encomienda de Alfonso X el Sabio al director de orquesta David Afkham en un acto que ha tenido lugar en el Ministerio.

El ingreso de Afkham en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Encomienda, fue anunciado el pasado mes de junio. Dicha condecoración ha sido promovida por el Ministerio de Cultura, concedida por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y aprobada en Consejo de Ministros.

Regulada por el Real Decreto 954/1988, la Orden Civil de Alfonso X el Sabio se destina a premiar a las personas físicas y jurídicas y a las entidades, tanto españolas como extranjeras, que se hayan distinguido por los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación o que hayan prestado servidos destacados en cualquiera de ellos en España o en el ámbito internacional.

Nacido en Friburgo (Alemania) en 1983, David Afkham fue director titular y artístico de la Orquesta y Coro Nacionales de España desde septiembre de 2019, tras su mandato como director principal de esta institución desde 2015.

Afkham ha sido ampliamente reconocido con galardones como el Fundación Bernard Haitink para el Talento Joven o el Premio Nestlé y Festival de Salzburgo de Jóvenes Directores. Además, ha participado en numerosos proyectos como director invitado con orquestas como la Sinfónica de Londres, la Concertgebouw de Ámsterdam o la Sinfónica de Viena, entre otros.