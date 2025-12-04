Urtasun insiste en el "boicot" a Israel en Eurovisión ante "un alto el fuego que no se está respetando"

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reiterado su posicionamiento a favor de que haya un "boicot deportivo y cultural a todo aquello en lo que participe Israel", "como es el caso de Eurovisión", ante "un alto el fuego que no se está respetando" en Gaza.

De este modo se ha expresado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el acto de conmemoración del Día de los Derechos Lingüísticos en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, al ser preguntado sobre la asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival, en la que se va a debatir la participación de Israel en la próxima edición.

Además, Urtasun se ha remitido a "las palabras" del presidente de Radiotelevisión Española (RTVE), José Pablo López, "que ha manifestado ya que va a seguir exigiendo la expulsión de Israel de certamen", según ha recalcado el ministro.

"Nosotros hemos dicho que ante un genocidio en curso y, quiero decir, ante un alto el fuego que no se está respetando, no podemos permitir que se utilicen grandes eventos culturales como este para blanquear determinadas actitudes", ha agregado.

Según el ministro de Cultura, "funcionó muy bien este boicot en el caso de Sudáfrica" cuando se quiso "terminar con el 'apartheid'". "El boicot deportivo y cultural fue muy eficaz y nosotros seguimos llamando a un boicot deportivo y cultural a todo aquello en lo que participe Israel como bandera, con bandera de país, como es el caso de Eurovisión", ha concluido.