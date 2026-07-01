Van Morrison cierra su paso por Noches del Botánico con un recital centrado en el 'blues' y sus últimos discos

El cantante, compositor y músico Van Morrison actúa durante su concierto en las Noches del Botánico de Madrid, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El veterano músico de Belfast, Van Morrison, ha ofrecido este miércoles el segundo y último concierto de su paso por el festival Noches del Botánico en el que ha embriagado al público centrándose en el 'blues' y sus últimos discos.

El Real Jardín Botánico Alfonso XIII de Madrid ha sido testigo de este recital de hora y media para el que Morrison había colgado hace meses el cartel de 'todo vendido'.

Así, se ha acompañado de una banda numerosa y un repertorio volcado sus trabajos más recientes. Han sonado ‘Social Climbing Scene’ y ‘Somebody try to sell me a bridge’ de su álbum homónimo de 2026 y también ‘Back To Writing Love Songs’ o ‘The Only Love I Ever Need Is Yours’ que publicó en 2025.

Morrison ha ido cambiando avisando a su banda de la siguiente canción y en un momento dado incluso se han equivocado. Después el Belfast ha bromeado diciendo que iban a mezclar un poco las canciones y que estuviesen prevenidos.

Los únicos momento en el que el artista ha esbozado una pequeña sonrisa ha sido al terminar ‘Night Time Is the Right Time’, cuando su corista Jolene O'Hara ha deslumbrado al público que ha respondido con una gran ovación y durante ‘Gloria’. “Muchas gracias”, ha balbuceado en español.

Aunque el repertorio de hoy no ha contado con su mítico ‘Moondance’, esto no ha impedido que la respuesta del público haya sido cálida: le han acompañado con aplausos largos en varios momentos de la noche y una ovación final tras varios minutos de improvisación se la banda.