Vetusta Morla anuncia gira por Norteamérica

La gira Mismo Sitio, Distinto Lugar de Vetusta Morla volverá a cruzar el Océano Atlántico en 2019. En esta ocasión recalará por primera vez en Estados Unidos y en Canadá durante el mes de octubre.

Las entradas para los conciertos del North American Tour 2019 estarán disponibles el próximo viernes, 17 de mayo, a través de www.vetustamorla.com.

El grupo volará hasta Norteamérica una vez hayan terminado el verano y la temporada alta de festivales españoles, en los que estarán muy presentes durante los próximos meses.

1 octubre · Boston, MA · Sonia

2 octubre · New York, NY · SOBs

3 octubre · Washington, DC · Black Cat

5 octubre · Toronto, ON · Adelaide Hall

6 octubre · Chicago, IL · Bottom Lounge

9 octubre · Dallas, TX · Club Dada

10 octubre · San Antonio, TX · Paper Tiger

11 octubre · Houston, TX · Bronze Peacock at HOB

13 octubre · Tucson, AZ · Club Congress

15 octubre · San Diego, CA · Voodoo Room at HOB

16 octubre · Los Angeles , CA · Lodge