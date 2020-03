Vetusta Morla cancela su concierto en Londres

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ante la situación actual generada por el Coronavirus COVID-19 y atendiendo a las "recomendaciones expresadas por el Gobierno de España para frenar el mismo", Vetusta Morla cancela su concierto previsto para el lunes 16 de marzo en el Royal Albert Hall de Londres.

"Observando que la mayoría del público que acudiría al concierto es procedente de España y siguiendo la recomendación de no realizar viajes que no sean estrictamente necesarios, hemos tomado la decisión de no celebrar este concierto como medida de responsabilidad y de cariño para con el público y con todo el equipo de trabajo", apunta el comunicado remitido a Europa Press.

Tanto Vetusta Morla como los organizadores del concierto son "conscientes de las molestias que puede ocasionar la cancelación". Por eso, trasladan sus "disculpas" y adelantan que ya están "trabajando para buscar una nueva fecha en tan mítico lugar y que el concierto se desarrolle en un ambiente de seguridad y con todas las garantías".

Sobre la devolución de entradas, remarcan que si se han adquirido online "no hay necesidad de hacer nada". "El importe de sus entradas será devuelto en las próximas seis semanas a la tarjeta con la que hizo la compra".

"Si ha adquirido sus entradas por teléfono o en persona las taquillas del Royal Albert Hall se pondrán en contacto en las próximas semanas para la devolución el importe de las entradas", concluye el grupo.