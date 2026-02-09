Víctor Manuel afronta su primera nominación a los Goya: "Mucha gente se ha alegrado"

El cantante Víctor Manuel posa para Europa Press, a 2 de febrero de 2026, en Madrid (España). El cantautor y productor musical español se ha convertido durante su carrera en una figura clave de la canción de autor y de la música popular en España con tema - Marta Fernández - Europa Press

El cantante Víctor Manuel acudirá el próximo 28 de febrero a Barcelona a la gala de los Premios Goya como nominado por primera vez, gracias a la canción 'Y mientras tanto, canto', candidata a mejor canción original por la película 'La cena', de Manuel Gómez Pereira, que aspira a ocho 'cabezones'.

"Siento que hay mucha gente que se ha alegrado por mi nominación, tanto cercana como lejana, y eso que la canción no es nada conocida, bueno dentro de la película sí y gracias a que está funcionando muy bien en taquilla", ha asegurado Víctor Manuel en una entrevista con Europa Press.

El cantante ha recordado que durante su trayectoria ya había hecho algunas canciones para el cine, pero "cuando no existían los Goya", y agrega que cuando se crearon los galardones "no había canciones".

Ahora consigue nominación a Canción Original, una categoría a la que también optan a los 'cabezones' Leiva (Hasta que me quede sin voz), Alba Flores y Silvia Pérez Cruz (Flores para Antonio), Albertiña Carri y Paloma Peñarrubia (Caigan las rosas blancas) y Blanca Paloma, José Pablo Polo y Luis Ivars (Parecido a un asesinato).

Víctor Manuel apunta que la última vez que hizo una canción para el cine fue también para Manuel Gómez Pereira y la película 'El amor perjudica seriamente la salud', protagonizada por Penélope Cruz, Ana Belén o Gabino Diego, entre otros.

Y hace una revelación: no siguió las nominaciones a los Goya y, pese a ser académico, se le pasó votar en algunas categorías, como Mejor Canción -en la que él mismo está nominado- y Mejor Documental. "A veces soy descuidado. Se me pasó y cerré la votación sin estas dos categorías", ha confesado.

VALORACIÓN DEL RESTO DE CANDIDATAS

Respecto al resto de cintas nominadas como 'La Cena', que opta a ocho 'cabezones' y compite en varias categorías con 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, Víctor Manuel "no entiende" y que crítica por ofrecer "una nueva espiritualidad".

"'Los Domingos' es una película muy bien hecha y muy bien manufacturada porque Alauda es una directora estupenda, pero esa nueva espiritualidad que vende, igual que el disco de Rosalía ('Lux'), me interesa cero", ha afirmado.

El cantante confiesa, sin embargo, que ese "tipo de misterios" no los entiende y se posiciona en el papel de Patricia López Arnaiz y no en el de la niña joven que decide convertirse en monja.

"No sé lo que le pasa a la gente por la cabeza para querer meterse en un convento con 16 años. Es un proceso que no voy a discutirlo, ni siquiera analizarlo, es una opción de vida y punto. Pero eso que me lo vendan como una nueva espiritualidad. ¿Eso que lo vende la Conferencia Episcopal? Qué tonterías a estas alturas", ha afirmado.

Por el contrario, ha ensalzado 'Sirat', de Oliver Laxe, una película que le ha gustado "muchísimo" y que le ha parecido visualmente "fascinante". "A mí el juego que ha propuesto Laxe me ha encantado", ha apuntado.

Asimismo, ha asegurado que 'Tardes de Soledad', de Albert Serra, no le ha resultado "atractiva" para verla. "Los toros nunca me han interesado. Hay cantidad de películas que puedes ver y para estar dos horas viendo una cosa que no te interesa. Yo rechazo a los toros, solo he ido una vez que fui con Joaquín Sabina a Las Ventas, que lo pasó muy bien porque es taurino", ha rememorado.

Sobre 'Lux', el disco de Rosalía, Víctor Manuel subraya que el álbum le parece "muy bueno" y resalta que tiene canciones "estupenda", a la vez que dice que Rosalía es una artista que "lo hace muy bien", pero considera que ese "añadido tonto de la espiritualidad" no tiene cabida. "Detesto a todos los dioses por igual", ha apostillado.