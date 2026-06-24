Violadores del Verso volverán con gira y nuevo disco: "Es una deuda con el destino y con la peña"

1098950.1.260.149.20260624114458 El rapero Kase.O posa para Europa Press, a 22 de junio de 2026, en Madrid (España). Javier Ibarra Ramos, conocido como Kase.O es un rapero español, natural de Zaragoza, que se dió a conocer como miembro de Violadores del Verso con maquetas como ‘Rompecabe - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Kase. O, el alter ego de Javier Ibarra, ha confirmado que Violadores del Verso volverán a juntar sus caminos sobre el escenario el próximo 2027, una experiencia que podría venir aparejada de nuevo disco.

En una entrevista con Europa Press, Ibarra ha asegurado que, si bien no está "autorizado para decir fechas, ni para decir nada" ya que no lo ha hablado "con los chicos", sí confiesa que en su mente está "volver".

En todo caso, recuerda que él está inmerso en la presentación y puesta de largo de su nuevo disco, 'Camisa de fuerza', que apenas lleva una semana en plataformas, mientras que el resto de miembros de la icónica banda zaragozana está labrando caminos por separado. Así, Sho-Hay "saca en octubre"; R de Rumba "en septiembre" y Lírico tiene entre manos "un discazo que va a dejar a la gente bastante loca", trabajo que "saldrá para enero".

"Defenderemos esos discos con nuestras giras, también obvias, y cuando se acabe es ciclo se está hablando de hacer una gran gira y un minidisco. Tampoco hace falta hacer un súper LP, entiendo que la gente las canciones que quiere oír serán las que quiere oír, las de siempre. Pero estamos haciendo temas que están guapos", ha apuntado en la conversación.

Y es que, asegura, la amistad de los miembros "está fuerte". "Y el público está fuerte con nosotros. Es una deuda con el destino y con la peña. Lo que pasa es que es una maquinaria que hay que poner en marcha, es un gran monstruo. Nos vamos a liberar de nuestros pequeños trabajos individuales y coger ese toro que a todos nos ha dado miedo. Pero las ganas son más fuertes", asegura.

Si bien recuerda que pensó exactamente lo mismo tras su último disco, asevera que ahora es el momento. Todo ello con el objetivo de pergeñar la gira "desde la simpleza" y con la idea de "cantar las clásicas", sin dejar de lado la opción de poder sacar un nuevo trabajo conjunto "con siete u ocho canciones".

"Porque nos apetece. Con unas letras ya de cuarentones, de los Violadores viendo el mundo desde esta perspectiva. Pero le tiraría al sentimiento viejo, o sea, tampoco vamos a empezar desde cero. No es una gira recopilatoria de sentimientos, pero sí tiene que ir enfocada a la nostalgia y cada uno en su sitio", defiende, asegurando que en todo caso, cada uno de los miembros del grupo no han cambiado mucho, "ni musicalmente ni filosóficamente".