El WiZink Center intenta "salvar los muebles" en un año "catastrófico" para todo el sector musical

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Desde el WiZink Center esperaban que este 2020 fuese "un año récord" en cuanto a la celebración de eventos en el pabellón multiusos. Impulsa Eventos e Instalaciones, la empresa gestora, contaba con más de 200 acontecimientos programados pero la llegada de la crisis sanitaria ha cambiado las expectativas, hasta convertirse en "un año catastrófico".

En declaraciones a Europa Press (VÍDEO), el consejero delegado de Impulsa Eventos e Instalaciones, Manuel Saucedo, ha señalado que el objetivo en estos momentos es "salvar los muebles" ante esta crisis que, según él, afectará a todo el sector musical.

"No solo es catastrófico para la empresa gestora del WiZink, sino para el sector musical en general. Es muy difícil que se recupere, muchas pequeñas empresas de la música van a desaparecer, no van a ser capaces de soportar tantos meses de inactividad", ha explicado Saucedo.

Aunque, desde el WiZink Center también se muestran "optimistas" y esperan volver cuanto antes "a la actividad normal" y celebrar los conciertos aplazados. "Ojalá después del verano podamos abrir y recuperemos la normalidad. Aseguraríamos una buena programación", ha destacado el consejero delegado.

"Hemos tenido que cancelar algunos eventos, sobre todo festivales en los que debido a la participación de muchos artistas, era imposible coordinarlos a todos para otras fechas. Pero el resto hemos podido colocarlos después del verano o para 2021, suspensiones ha habido pocas, sobre todo aplazamientos", ha explicado Saucedo.

NUEVAS MEDIDAS

En estos momentos trabajan en los nuevos protocolos de seguridad que se pondrán en funcionamiento una vez puedan volver a abrir sus puertas. "Pensamos en la desinfección total y en protocolos de entrada y de salida", ha señalado Saucedo, quien por el momento asegura que "bajar el aforo es muy complicado" en unas instalaciones que pueden acoger hasta a 15.000 personas.

"Un recinto de estas características, si no es con grandes aforos, no es rentable para los artistas. Solo abrir un recinto así es muy costoso, no se puede hacer con la mitad de aforo", ha finalizado.