Antonio Pampliega publica 'Cowboys en el infierno', "un punto y aparte" a su etapa como corresponsal de guerra

Cree que en Siria se ha cambiado "un dictador por otro" y censura la "hipocresía" de la Liga Árabe

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor Antonio Pampliega, que pasó diez meses secuestrado en Siria por milicianos de la filial local de Al Qaeda, denuncia la hipocresía con Gaza al resaltar que España ha vendido armas a Israel que, "seguramente", se hayan utilizado también en la Franja.

"España es el sexto o séptimo vendedor de armas del mundo dependiendo qué gobierno está aquí. Nosotros vendemos las armas. Muchísimas. Pero nos preocupamos de que compramos armas a Israel. Durante años, antes de que esto pasara, nosotros vendíamos armamento a Israel, el cual seguramente las haya utilizado ya en Gaza. Todos somos hipócritas", sentencia el autor en una entrevista con Europa Press, al ser preguntado por la polémica desatada a raíz de los contratos de España con empresas armamentísticas israelíes.

El escritor, que firma este sábado en la Feria del Libro de Madrid ejemplares de su última novela 'Cowboys en el infierno' (Editorial Diëresis), describe su nueva obra que nos adentra en la guerra de Siria como "un punto y aparte" en su etapa como corresponsal de guerra.

El libro es el resultado de diez años de trabajo donde mezcla la realidad con la ficción a través de su 'alter ego' Lucas Corso, un periodista 'freelance' que cubre la guerra de Siria desde Alepo, con el que se adentra en el mundo de los periodistas, los amores improbables, la hermandad y el horror de la guerra.

LUCAS CORSO, SU 'ALTER EGO'

En la novela, Lucas Corso y sus compañeros 'freelances' son el único grupo de periodistas que cubre los combates de Alepo permaneciendo en Siria, algo que, según desvela el autor, no es una ficción.

"El 75% de la novela es real, más o menos. Lucas Corso, obviamente, es mi 'alter ego'. No te podría decir dónde acabo yo y empieza él, porque están tan mezclados que llega un momento que la realidad supera a la ficción, me reconocía a mí mismo", ha desvelado. "Llegó un momento que la historia dejó de ser mía y fue Lucas Corso quien se apoderó de Antonio Pampliega", añade.

Cuenta Pampliega que este libro también es un homenaje a sus compañeros y, en concreto, al fotoperiodista norteamericano James Foley, asesinado por los terroristas del ISIS en 2014 e impersonal por el personaje de Tom Cadwell: "En la segunda parte, casi toda la historia es Jim. Quería que estuviera presente para que la gente entienda que no solamente vamos a hacer fotos".

El autor madrileño precisa su último libro como "una novela de aventuras, escrita por alguien que sabe de lo que está hablando", ambientada en el escenario de la Siria que él mismo cubrió y cuyo personaje principal define como una guerra que no fue más que "papel": "Cuando Corso dice esa frase, que solamente 'es papel', se refiere a que nadie iba a hacer absolutamente nada".

"SIRIA SE CONTÓ MAL"

Tras 18 años cubriendo conflictos, Pampliega relata que siempre ha estado en su cabeza sus experiencias en la guerra de Siria como "un homenaje tanto a los reporteros como a los sirios: "Fue una guerra que se contó muy mal".

Cuenta que no sabe si es el punto y final a su trabajo como corresponsal de guerra: "Pero desde luego es un punto y aparte, porque lo que significa ser 'freelance' es cobrar 35 o 45 o 100 euros en zonas donde me estoy jugando la vida", denuncia. Pampliega ha confesado que se apartó por su hija. "No me puedo pagar un seguro de vida, y si a mí me pasa algo, mi hija se queda sin padre y sin nada".

Porque, según subraya, Gaza ha superado a Siria como la guerra más peligrosa para los periodistas: "Ahora el discurso lo manejan ellos a través de las redes sociales. El ISIS creó su productora y no necesitaban periodistas para nada. Ya hacían ellos el relato. Y en el momento que tú controlas el relato, controlas la información", afirma sobre algo que cree que pasa ahora con Israel: "No quieren que entren periodistas en Gaza porque no quieren que vean determinadas cosas".

Pampliega admite haberse alegrado con la caída de Bassad Al Assad en Siria, si bien muestra preocupación por el futuro del país. "Lo que han hecho en Siria ha sido cambiar a un dictador por otro, uno con vínculos yihadistas a Al-Qaeda, que lo primero que ha hecho ha sido hacer limpieza étnica en las regiones controladas por gente del régimen", lamenta.

Para el escritor, "el mundo árabe posiblemente sea el mundo más hipócrita que haya". "En plena guerra, con Al-Assad machacando a civiles, primero se le echó de la Liga Árabe en 2011 y, después, en 2023 se le volvió a reincorporar cuando pedían su renuncia, pero con 500.000 muertos en sus espaldas. ¿Qué tipo de sanciones está haciendo la Liga Árabe contra Israel por el genocidio gazatí? Nada, no hay ningún tipo de protesta, nadie está diciendo absolutamente nada", remcha.

'FREELANCE', EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Cuando se le pregunta por el oficio de corresponsal, Pampliega defiende que es una profesión en la que la experiencia es muy importante. "Por ejemplo, has de saber que los morteros lanzan metralla en forma de paraguas y tienes que tirarte al suelo en vez de cubrirte. Eso lo dice la experiencia", asiente.

Pero también explica las penurias que puede pasar un 'freelance'. "Nadie nos paga las coberturas porque son muy caras. Es más barato usar un 'freelance' que mandar a gente de plantilla. A nosotros no nos pagan ni seguro, ni dietas, ni absolutamente nada, por eso prefieren usar el 'free'", reprocha. "Es importante tener contexto de un lugar cuando quieres hacer una cobertura, por eso, si se quiere hablar de Afganistán y de por qué los talibanes han llegado al poder, necesitas una experiencia que ya no se paga. La de 'freelance' es una profesión en peligro de extinción", añade.

Con este punto y aparte que supone "Cowboys en el infierno", el ahora excorresponsal se muestra ilusionado con su proyecto televisivo 'Territorio Pampliega' que presenta desde 2024 en Cuatro, donde hace "otro tipo de periodismo" enfocado en las mafias, sicarios o las maras, así como la promoción de su cortometraje 'Au revoir Kabul', un documental en el que narra la historia de las jugadoras en silla de ruedas de la capital afgana.

TRAYECTORIA

Antonio Pampliega (Madrid, 1982) es un reconocido periodista y corresponsal de guerra que cuenta con más de una década de experiencia informando en conflictos internacionales. Desde 2008 ha cubierto las guerras de Irak, Afganistán, Ucrania, Somalia, Sudán del Sur y Siria, donde en 2015 fue secuestrado por Al Qaeda durante 299 días. Esta experiencia que quedó plasmada en su libro En la oscuridad (2017).

Su trayectoria profesional ha sido galardonada con diversos premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Luchetta en 2020, el Premio Nacional de Periodismo Juan Andrés García en 2015, La Buena Prensa (2015, 2019 y 2020), y el Premio Gabo de Periodismo y el Premio Reina Sofía en 2023.

Pampliega es autor de Las trincheras de la esperanza (2018), centrado en el trabajo del cooperante italiano Alberto Cairo en Afganistán, y debutó en la novela en 2021 con Flores para Ariana. En 2023 publicó El quinto nombre, un ensayo sobre la Guerra Civil Española.

Desde 2024 presenta el programa 'Territorio Pampliega' en Cuatro. Además, ha conducido Pasaporte Pampliega en Cuatro (2019) y en 2022 el podcast Costa Nostra en Amazon Music, sobre las mafias que operan en la Costa del Sol.