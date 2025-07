Arturo Colorado, experto en patrimonio: "Solo se han devuelto unas 15 obras confiscadas en el franquismo de unas 20.000"

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Arturo Colorado, catedrático de la Universidad Complutense y experto en el estudio del patrimonio durante la Guerra Civil y la posguerra, ha asegurado que ha investigado más de 20.000 obras confiscadas en la zona centro de lo que fue la República española --Madrid, Guadalajara, Toledo o Cuenca--, de las cuales tan solo se han devuelto alrededor de unas 15.

"El proceso de devolución de obras se ha iniciado tímidamente. Si contabilizamos obras, solo se han entregado tres a la familia de Ramón de la Sota y once a la familia de Pedro Rico, quienes están pendientes de otras tres que se encuentran en el Museo de Bellas Artes de Asturias", ha apuntado Colorado en una entrevista con Europa Press en la que lamenta la "opacidad y resistencia" de algunas instituciones públicas para investigar este tema. Como ejemplo, añade, que "a Pedro Rico se le incautaron 25 pinturas, de las que once están todavía en paradero desconocido".

El experto añade que en otras zonas de España, como Cataluña, Andalucía, País Vasco o Comunidad Valenciana, se desconoce todavía el número de obras incautadas porque se están haciendo todavía investigaciones, aunque augura que la cifra será "descomunal" y sospecha que puede rozar las 40.000 piezas. "O la administración asume la globalidad de la investigación o jamás se llegará a una evaluación completa del desastre que supuso la posguerra franquista en esta cuestión", comenta.

Colorado manifiesta que más de la mitad de las 20.000 obras confiscadas --de las que hasta ahora se tienen conocimiento-- un gran porcentaje se ha "desviado" a museos, organismos públicos o a la Iglesia. En este sentido, afirma que el Ministerio de Cultura posee dos obras incautadas y agrega que hay varios como el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Justicia que tienen bienes artísticos confiscados.

Además, señala que también hay algunas universidades beneficiarias de estas entregas en depósito de la posguerra. Por el momento, el experto contabiliza unas nueve, entre las que desvela que se encuentran la Universidad de Barcelona, la de Oviedo, la de Murcia o la Complutense de Madrid. De ellas tan sólo las de Oviedo y la de Barcelona han realizado una investigación sobre el tema. En el caso de la entidad de la ciudad condal inauguró el pasado mes de junio una exposición de obras confiscadas durante y tras la Guerra Civil.

"Hay organismos que asumen que tienen obras confiscadas y acuden a expertos externos, que es una manera de garantizar la objetividad", enfatiza Colorado, que lamenta que el Ministerio de Cultura no siga estas prácticas. "Ellos han hecho una investigación, pero no han permitido a nadie externo participar", ha indicado, en alusión a la investigación que identificó más de 5.500 piezas incautadas en nueve museos estatales, una cifra que le parece "hinchada y exagerada" y que no ayuda en "absoluto" a poder contabilizar las obras "realmente existentes".

A este respecto, el experto teme que el departamento dirigido por Ernest Urtasun no seguirá investigando el resto de miles de obras confiscadas porque "ya ha cubierto el expediente" con los nueve Museos Estatales investigados. "Lo que hace el Ministerio de Cultura de hacer una investigación interna creo que es por motivaciones políticas. Para poder decir, como ha dicho el ministro, 'somos el único Ministerio que ha cumplido con la Ley de Memoria Democrática'", afirma antes de recalcar que "una investigación interna no es garantía de objetividad".

En este contexto, el experto apunta --según sus propias investigaciones-- que España tiene más de 40 museos que poseen obras confiscadas y menciona al Museo San Telmo de San Sebastián o el Museo de Bellas Artes de Valencia entre ellos. "La lista es interminable. Hay muchísimas obras diseminadas por muchísimos museos provinciales y autonómicos. Yo no sé si el Ministerio se va a meter en esos casos. Me temo que no, pero claro, ¿quién va a hacer la investigación de la totalidad de obras que tienen los museos que no sean estatales? Eso habría que preguntárselo a Cultura", ha sugerido.

OPACIDAD EN EL PROCESO

Por otro lado, Arturo Colorado cuenta que hay más de 2.000 obras que están "totalmente" desaparecidas, ya que no se sabe ni dónde están ni a qué personas o entidades se entregaron en la posguerra, por lo que plantea que sea la administración quien asuma la operación de búsqueda porque "si no es imposible de hacer".

"La investigación de obras incautadas está todavía pendiente de hacer en toda su amplitud y eso lo debe asumir la Administración porque es de tal calibre que es imposible de hacer solo con un investigador y su equipo. Sobre todo porque "hay una especie de opacidad por parte de las instituciones que tienen obras. Muchas veces se niegan a dar datos y muestran resistencia. Solamente la Administración es capaz de obligar a los ministerios a decir qué obras tienen", exige.

El catedrático de la Universidad Complutense lamenta que su propia institución académica le haya negado el acceso a investigar a la propia entidad y recuerda que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, de Pilar Alegría, también le negó su acceso a la exploración. "Consideraron que mi petición era abusiva porque les obligaba a mirar todas las obras que tienen en sus dependencias", asegura.

Sin embargo, también admite que ha habido instituciones con actitudes "muy positivas", como el Museo de Bellas Artes de Asturias, que le permitió ver las obras físicamente, el Museo de Pontevedra o el Ministerio de Justicia.

EL TEMA DE LAS INCAUTACIONES ES "IMPARABLE"

Por último, preguntado acerca de qué ocurriría si hay un cambio de gobierno próximamente, Arturo Colorado considera que las incautaciones es un tema "imparable" y conocido por "todos y reivindica que no se trata de un asunto "ideológico sino de justicia histórica".

"Es una cuestión de voluntad de asumir el tema. Es un tema objetivo, de expolio y no creo que tenga que ver con ideologías. Es una cuestión histórica de asumir una realidad de la posguerra que habrá que resolver. No creo que haya nadie que se oponga a ese planteamiento", reflexiona antes de dudar al decir que "con el grado de crispación actual, todo es posible".