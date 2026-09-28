El Banco de España inaugura la exposición 'El plano flexible', que explora el textil más allá del "mero ornamento"

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en la inauguración de la exposición 'El plano flexible'. - JUAN CARLOS QUINDOS

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha inaugurado este lunes la exposición 'El plano flexible', que explora "el textil como un espacio de convergencia entre arte, arquitectura e industria", más allá del "mero ornamento", a través de medio centenar de obras clásicas y contemporáneas de la Colección Banco de España y de diversas instituciones públicas y privadas.

"El textil no es un mero ornamento. Desde sus orígenes, los textiles han servido para proteger, delimitar, organizar y proteger. Esta función práctica siempre ha convivido con su capacidad para transmitir, construir relatos y articular debates. Os invito a disfrutar de esta exposición y a descubrir un patrimonio extraordinario que nos ayuda a comprender mejor las relaciones entre el arte, la arquitectura, el trabajo, la memoria y la sociedad", ha destacado Escrivá durante la inauguración.

La muestra, comisariada por la conservadora del Banco de España, Yolanda Romero, reúne cerca de 50 obras, entre ellas, tapices, alfombras, pinturas, fotografías, vídeos, documentos y monedas. Las piezas ofrecen un recorrido histórico desde el siglo XVII hasta el XXI.

Según señala el Banco de España en un comunicado, la exposición toma su título del ensayo 'The Pliable Plane: Textiles in Architecture' (1957), en el que la pionera Anni Albers definía el textil como "una superficie activa y flexible que puede transformar el espacio, filtrar la luz, absorber el sonido y modificar la experiencia de la arquitectura".

Así, no se presenta el tejido como "un simple elemento decorativo" ya que "desde sus orígenes, los textiles han servido para proteger, delimitar, organizar y habitar el espacio", además de permitir "contar historias, representar a las instituciones y mostrar las relaciones entre la cultura y la sociedad".

La exposición podrá visitarse en la sala de exposiciones del Banco de España, en Madrid, del 28 de septiembre de 2026 al 28 de marzo de 2027.