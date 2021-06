La cantante israelí Noa: "Creo que los artistas tienen un papel importante para trabajar por un mundo diferente"

MENORCA, 19 Jun. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Laura Martínez) -

La cantante israelí Noa ha defendido el papel de los artistas para mejorar el mundo actual, en el marco de su presencia en Menorca donde ha asistido a las Trobades & Premis Mediterranis Albert Camus, que se celebran entre el 18 y el 20 de junio en la isla.

"La historia ha demostrado que las personas que trabajan con convicción pueden llevar el mundo a un lugar diferente. Y definitivamente creo que los artistas tienen un papel importante en eso", ha afirmado la cantante en un encuentro con los medios previo a su participación en las jornadas.

"Vivimos en tiempos interesantes. Suceden cosas y los artistas reaccionan a ellas para bien y para mal", ha asegurado al ser preguntada sobre su posicionamiento político. "Involúcrate. Es importante involucrarse en todo lo que sucede en nuestras vidas porque cuando tú no lo haces, alguien lo hará", ha apostillado Noa, al tiempo que ha hecho un llamamiento: "No tengas miedo".

"Tal vez parezca desesperado e inútil pero la rebelión es un trabajo por la paz de alzar la voz", ha reiterado la cantante quien ha rememorado que su conciencia política apareció cuando comenzó a viajar como músico. "Estaba interesada en hacer música y luego dije, está bien, tal vez tenga que empezar a entender lo que está pasando", ha indicado.

Sobre la situación política en su país, ha pedido ser "un poco optimistas" y ha mencionado el hecho de que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel desde 1996 a 1999 y desde 2009 a 2021, el político que más tiempo ha gobernado en el país, abandone el poder tras perder en las últimas elecciones. "Nadie creía que se marcharía. Era como una especie de criatura mitológica", reconoce.

Por ello, ha pedido al nuevo Ejecutivo "servir al pueblo israelí, encontrar un compromiso con todas las partes" y acabar con "la terrible violencia". "La única forma de poder salir del ciclo de violencia es adoptando un diálogo mucho más compasivo entre nosotros", ha defendido.

Al hilo del lema de las jornadas, que llevan por título la frase camusiana 'No hay vida sin diálogo', ha subrayado que "el diálogo es probablemente lo más importante en la vida" por lo que, haciendo un paralelismo con la situación en su país y el conflicto con Palestina, ha pedido "empezar a escuchar" y dialogar. "No escuchamos la historia del otro. Y la única forma de emerger es escuchar la historia del otro y empezar a hablar. Cuando hay diálogo, hay compromiso", ha remachado.

Además, ha señalado sentirse "muy afortunada" de que su vida profesional "haya sido un diálogo constante", comenzando con el que mantiene con su inseparable guitarrista Gil Dor. "Hemos estado trabajando juntos durante 31 años, así que siempre hay un diálogo entre nosotros para que nadie pueda quedar atrapado en su ego", ha señalado.

También ha reconocido sentirse "emocionada" por volver a cantar en directo ante el público ya que este viernes 18 de junio actuó en la ceremonia de entrega de los Premis Albert Camus 2020 en el Teatre Principal de Maó, un acto que no pudo celebrarse en su momento debido a la pandemia y en el que se ha reconocido al filósofo, antropólogo y sociólogo francés Edgar Morin y al fotógrafo argelino Abdo Shanan.

En este sentido, ha recordado las actuaciones realizadas durante la pandemia, como la que tuvo lugar desde su casa en Israel, un concierto que se retransmitió en vivo al resto del mundo, "fue un momento realmente hermoso porque nos dio la oportunidad de hacer música en casa cuando todos se estaban volviendo locos".

"Y ahora, después de todos estos meses, volvemos a encontrarnos de nuevo con el público de España. Y es difícil describir lo emocionados y felices que estamos de poder venir de nuevo a este país", ha apostillado.

ARTE COMO COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD ÉTICA

Tras este encuentro con los medios, ha tenido lugar la primera sesión de debates de la III edición de las Trobades Albert Camus, con el lema 'El arte no puede ser un monologo', que ha reunido a la propia Noa junto a la bailaora Maria Pagés y la escritora Najat el Hachmi.

En este encuentro, Noa ha defendido que "el arte a veces parece que tiene que entretener pero lo que tiene que hacer es provocar". "Estamos para provocar una reacción dentro de las personas", ha defendido la artista que ha vuelto a reiterar la importancia de que los artistas sean valientes.

"Yo soy una artista política y he pagado un precio muy alto por usar estas palabras" ha afirmado, en alusión a la petición lanzada para que le quiten su nacionalidad por expresar sus ideas. "Me han boicoteado, pero yo no voy a romper mi pasaporte, quiero luchar por la paz. Hay que levantar una voz muy fuerte", ha subrayado.

Mientras, la hispano marroquí Najat el Hachmi ha lamentado que haya creadores que no pueden adquirir un compromiso político aunque no es su caso. "Mi realidad me empujó directamente a una escritura que reflejara el sufrimiento en las vidas de unas personas que nunca son protagonistas de las novelas", que generalmente protagonizan "hombres occidentales de clase media alta".

"Y yo también quiero dar voz a las mujeres", ha apostillado, para insistir en que ha decidido "no dar la espalda a la realidad, poder generar un discurso alternativo". "Cuando era pequeña, quería ser escritora, crecí en una sociedad de finales de los 80 y 90 en la que se retransmitía el mensaje de que no era necesario el compromiso. Era un papel la mar de absurdo, si mi actitud no es crítica, entonces la literatura y el arte no sirven para nada", ha reividicado, para insitir en la importancia de "sembrar la semilla del cambio hacia un mundo más justo".

"Con el tiempo me dí cuenta de que el arte no es para ti, es para generar una relación con el espectador", ha explicado por su parte Pagés en su intervención, en la que ha defendido que el arte es también "una responsabilidad ética".

La III edición de las Trobades & Premis Mediterranis Albert Camus continuarán este sábado y domingo con más de una veintena de ponentes de diferentes áreas del Mediterráneo como Marruecos, Argelia, Israel, Palestina, Francia o España.