El Congreso insta al Gobierno a estudiar que radiofórmulas de ámbito estatal incorporen un 5% de la música en catalán

Archivo - Uno de los leones del Congreso de los Diputados en la 25 edición de las Jornadas de Puertas Abiertas, a 2 de diciembre de 2022, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley (PNL) de Esquerra Republicana (ERC) que insta al Gobierno a estudiar la imposición de al menos un 5% de música en catalán en las radiofórmulas de ambito estatal.

La proposición ha salido adelante con el apoyo del PSOE y el rechazo de PP y Vox. La iniciativa incorpora una enmienda del Grupo Socialista que insta al Ejecutivo a iniciar un proceso de diálogo y revisión de la Ley General de Comunicación Audiovisual, para analizar la eventual incorporación de obligaciones de promoción de música en lenguas oficiales del Estado distintas del castellano, en los servicios radiofónicos de formato radiofórmula de ámbito estatal, al menos en un 5%, en su programación lineal.

La iniciativa original de ERC exigía directamente la incorporación de esta obligación para garantizar, según la formación, la pluralidad que ya existe en las calles, en los conciertos y en las plataformas digitales, y que también llegue a la radio estatal. "Seguro que esta cuota será mucho menor que toda la música que escuchamos en inglés. Y aun así, la escuchamos e incluso la estimamos", ha señalado la diputada de ERC Etna Estrems.

En este sentido, ha asegurado que una canción en catalán puede emocionar "en Madrid o en Buenos Aires" y ha afirmado que la propuesta "no sustituye los contenidos ni resta espacio a nadie". "Lo que hace es ampliar el mapa sonoro para que sea coherente con la realidad cultural del país", ha agregado.

Por su parte, el PSOE ha afirmado que han votado a favor de la medida porque "no es un gesto identitario" sino que reforma el compromiso con la creación y la diversidad cultural. "La pluralidad lingüística no debilita el proyecto común en el que estamos, lo hace más justo, más representativo y más rico y por tanto más fuerte", ha indicado el diputado socialista Marc Lamuà.

Por el contrario, Joaquín Robles (Vox) ha criticado a ERC porque "la pluralidad solo opera para España, pero no para Cataluña" y ha considerado que la PNL pretende "imponer" la lengua. "La música de Serrat se escuchaba en toda España, no se imponía. Pero tienen la manía de decir a la gente lo que está bien y lo que está mal y por eso presentan estas patochadas que son absolutamente absurdas", ha remarcado.

En esta misma línea se ha expresado el PP que ha arremetido contra el "fariseísmo" de ERC, "los mismos que se niegan a que los niños catalnes reciban la educación en castellano".

También se ha aprobado una PNL del PP que propone una nueva Ley de Patrimonio Cultural para modernizar y refundir la legislación vigente en materia de protección de patrimonio. Sin embargo, se ha rechazado la tramitación de Proposición de Ley de protección del Patrimonio Histórico frente al vandalismo, con 17 votos a favor (PP y Vox), 18 en contra y una abstención.