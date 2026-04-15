Convocadas las becas Culturex para jóvenes españoles en instituciones de prestigio en el exterior

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun. - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha convocado las becas Culturex para jóvenes españoles en instituciones de prestigio en el exterior y en representaciones diplomáticas correspondientes al año 2026-2027, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El importe mensual a percibir variará en función del destino de la beca. Así, en el caso de París, el importe bruto será de 2.700 euros al mes. En el caso de Nueva York se elevará a 3.500 euros al mes. Para los becarios que obtengan la ayuda para Argentina y Ciudad de México el importe es de 2.500 euros brutos mes.

El Ministerio de Cultura contratará un seguro de accidentes y de asistencia médica primaria para cada uno de los becarios por el tiempo de duración de la beca y los beneficiarios de las ayudas serán jóvenes en formación en práctica en gestión cultural.