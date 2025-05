Cultura pide consenso al Congreso para sacar adelante la Ley del Cine: "Haríamos flaco favor al sector audiovisual"

El secretario de Estado Jordi Martí sobre el Estatuto del Artista: "Necesitamos sacar de la precariedad a un gran número de profesionales"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Cultura del Gobierno, Jordi Martí, ha pedido consenso a los grupos parlamentarios en el Congreso para sacar adelante la Ley del Cine, que entró en la Cámara Baja en junio de 2024, hace casi un año. "Creo que haríamos un flaco favor al sector del audiovisual, si no somos capaces de ponernos de acuerdo", ha recalcado mostrándose abierto a que se puedan incorporar modificaciones en el debate parlamentario.

"Es el mejor espaldarazo en el mejor momento que vive el cine en nuestro país", durante su comparecencia en la Comisión de Cultura en el Congreso de los Diputados.

También se ha referido al Estatuto del Artista pues no habrá "un sector de la cultura potente si aquellos trabajadores y trabajadoras que se dedican a ello en su mayoría son precarios". "Necesitamos sacar de la precariedad un gran número de profesionales de la cultura, y el Estatuto del Artista, una iniciativa que impulsó esta Cámara, debe continuar su trabajo", ha defendido.

Por otro lado, ha indicado que se trabaja para que la subdirección de Propiedad Intelectual del Ministerio "tenga rango de dirección general.

Sobre el balance de la gestión en los últimos meses, ha destacado las ayudas a la creación literaria, promoción de lectura, proyectos culturales, guionistas, videojuegos o al cómic, entre otras. "Hemos limitado el uso de IA en todas estas ayudas, para garantizar que estamos ayudando al sector, a los creadores y a los artistas españoles", ha puntualizado.

Precisamente, sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en Europa, considera que Europa "está regulando poco" y ha destacado que Cultura ha "prohibido en las subvenciones que se utilice la IA generativa, a no ser que se hayan pagado derechos de autor". En cualquier caso, ha pedido ser "conscientes" de que el mundo va hacia esa dirección y "hay que poner freno".

También ha calificado de "hito la devolución de las incautaciones que el franquismo había realizado de las obras de arte propiedad de Pedro Rico" después de que la semana pasada, Cultura haya devuelto siete obras incautadas durante la Guerra Civil a la familia del abogado y primer alcalde republicano de Madrid. Las obras se encontraban dispersas en cinco museos nacionales.

"Ha sido muy complicado. Los expertos jurídicos que hay en la sala saben que desprenderse de patrimonio público es de las cosas más difíciles que hay en el proceso administrativo", ha detallado.

De cara al futuro, ha indicado que, aunque "aún no está confirmado del todo", España va a asistir a "una feria que no es muy grande, pero que es muy importante y significativa culturalmente que es la Feria del Libro de Nueva York, en la próxima edición", además de enumerar la presencia española en otras citas internacionales en cine, cómic o artes escénicas.

En su intervención, también ha hecho alusión al Plan de Lectura 2021-2024, con unos "excelentes resultados". "El barómetro de la lectura actual indica que cada vez hay más españoles que leen y cada vez hay más jóvenes, lo cual es doblemente positivo", ha destacado, además de avanzar la puesta en marcha del desarrollo del nuevo Plan de Lectura 2025-2029.

Así, ha señalado que, "por primera vez en la historia del barómetro, el porcentaje de población que lee libros en su tiempo libre supera el 65% de la población", mientras que el porcentaje de lectores frecuentes supera el 50% y se reduce el porcentaje de españoles que no leen nunca o casi nunca.

"Hay un 34,5% de españoles que declaran no leer nunca. Por tanto, hay mucho ámbito de mejora, pero vamos por el buen camino", ha enfatizado, además de subrayar que "los datos rompen con el mito de que los jóvenes no leen", con un porcentaje de hasta 75%. "Hemos roto la curva decreciente y en términos estadísticos es importantísimo y en términos de hábitos culturales es fundamental", ha argumentado.

Asimismo, ha puesto en valor la puesta en marcha del Observatorio de Igualdad de Género en el Ámbito de la Cultura, "un protocolo para la prevención del acoso sexual y la unidad de atención y prevención de las violencias machistas en el sector".

Además, ha enumerado actuaciones en todo el territorio nacional como las llevadas a cabo en el Puente Viejo de Talavera de la Reina (Toledo) o los trabajos para erradicar "los problemas estructurales" de la Biblioteca Nacional de España que afectaba a las bajantes, "muchas en mal estado", por lo que se destinaron 8 millones de euros.

En este punto, en la intervención de los portavoces del resto de grupos, el diputado de Vox, Joaquín Robles, ha cuestionado que "el presupuesto inicial para la reparación de unas goteras de 1.800.000 euros se ha convertido en un gasto de 8 millones", además de cuestionar las ayudas al cine. "Hay ocho películas que han recibido un promedio de más de 350.000 euros a las que no han asistido ni mil personas", ha lamentado.

Martí también ha destacado el "reconocimiento de la diversidad lingüística en todas las convocatorias". "Mi riqueza es haber vivido en un país que tiene tantas lenguas", ha razonado. En respuesta, la diputada del Grupo Popular, María Soledad Cruz, le ha dado la "enhorabuena" por la celebración de la próxima gala de los Premios Goya en Barcelona aunque ha apostillado: "Parece que tiene un centro de atracciones en Cataluña que nos deja a los demás un poco fuera de órbita".

"NO SE RESUELVE CON ARANCELES RECUPERAR PARTE DE LA PRODUCCIÓN DE EEUU"

Preguntado por el impacto los aranceles que quiere imponer Donald Trump a las películas realizadas fuera de Estados Unidos, el secretario de Estado ha argumentado que el cine no es un producto, "es un servicio y es difusión". A su juicio, "el problema es que la política de incentivos fiscales, que no es española, es europea, está provocando que algunas producciones se trasladen a Europa. Y seguramente ha habido una reacción", ha añadido, para calificar esta situación de "absurda".

"No se resuelve con aranceles recuperar una parte de la producción norteamericana que ha salido del país. Se soluciona poniendo incentivos fiscales en Estados Unidos, que además es el país que los inventó. Pero bueno, supongo que Trump necesita unos días para acabarlo de entender. Y, sinceramente, veo muy difícil que la aplicación arancelaria pueda afectar de manera directa, pero lo analizaremos", ha apostillado en respuesta a la intervención de la diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido.

Al respecto, también se ha abordado la situación de la momia guanche que se expone en Madrid y cuyo retorno han solicitado las autoridades canarias. "Es lógico que cada comunidad quiera preservar su propio patrimonio, pero también es lógico que ese patrimonio se pueda distribuir para que sea conocido por el mundo", ha razonado.

No obstante, ha pedido hacer una "reflexión" sobre cómo se deben exponer los restos humanos "en cualquier lugar de todo el territorio". "Nosotros no vamos a obligar a nadie, no hay leyes, hay recomendaciones de organismos internacionales, pero creo que estamos ante un tema que hay que ser muy respetuoso, y por tanto, nosotros hemos retirado piezas que nos parecía que estaban mal expuestas, emplazando a los directores y directoras", ha puntualizado.

En respuesta, Valido ha invitado al ministro que visite en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología de Tenerife. "Porque cuando hablamos de la dignidad a la hora de exponer unos restos humanos, hay que conocer cómo ese museo, que es un referente mundial en conservación de momias. Y queremos que nuestra momia, tal y como venimos reclamando hace mucho tiempo, esté allí", ha pedido la diputada, que ha reclamado "contestar positivamente a la petición que desde Canarias se viene haciendo".