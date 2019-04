El estreno de 'Lear' en España y la recuperación de 'Achille in Sciro', en la temporada 2019-2020 del Teatro Real

Publicado 11/04/2019 17:08:45 CET

Las voces españolas Plácido Domingo y Ainhoa Arteta y el mexicano Javier Camarena volverán al coliseo madrileño

El Teatro Real acogerá en su temporada 2019-2020 el estreno en España de 'Lear', de Aribert Reimann, la adaptación del texto de Shakespeare 'El rey Lear', y la recuperación de 'Achille in Sciro', de de Francesco Corselli, escrita para la corte española en el siglo XVIII, según han anunciado este jueves durante la presentación del próximo curso.

Ademas, en la próxima temporada del coliseo madrileño destaca también 'La flauta mágica', de Wolfgang Amadeus Mozart; 'Don Carlo', de Verdi; 'L'elisir d'amore', de Gaetano Donizetti; 'Il pirata', de Vicenzo Bellini; 'La traviata', de Giuseppe Verdi.

Asimismo, el Teatro Real continuará con la Tetralogía wagneriana con 'La Walkyria', con Pablo Heras-Casado y Robert Carsen, y representará también 'Iris', de Pietro Mascagni; y 'La pasajera', de Mieczyslaw Weinberg, dirigida por David Afkham, recientemente nombrado director artístico de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE).

Por otro lado, también destacan 'Into the little hill', de George Benjamin, con funciones en los Teatros del Canal; 'Three tales', de Steve Reich, que acogerá las Naves del Matadero en marzo.

El director del Teatro Real ha indicado en declaraciones a Europa Press que la puesta en escena de 'Achille in Sciro' es una "importante operación de recuperación de patrimonio musical español", porque se trata de "una de las mejores, si no la mejor, de las óperas escritas en el siglo XVIII para la corte española".

"Ha llegado el momento de celebrar el acontecimiento de devolverla a los escenarios después de siglos de incomprensible olvido", ha señalado Matabosch, quien defiende que el "equilibrio" que existe en la propuesta artística de la temporada.

Matabosch también ha puesto de relieve la adaptación de Schakespeare, que se sitúa "en la estela del impresionante" 'Die Soldaten' que el Teatro Real estrenó en la temporada 2017-2018.

Además, en cuanto a 'La pasajera', ha indicado que es "una joya recientemente descubierta" en la que Weinberg expresa "el calvario de su vida". "Perseguido primero por los nazis y después por Stalin y su campaña "anti-formalista", tuvo en el gran Shostakovich a un gran defensor que no dudaba en considerarlo uno de los más grandes compositores del siglo XX", ha explicado.

En danza, destaca el English National Ballet con la célebre 'Giselle', coreografiada por Akram Khan; el Ballet Nacional de España con la 'Electra' de Antonio Ruz; y el Nederlands Dans Theatre con obras de Paul Lightfoot, Sol León, Crystal Pite y Marco Goerke.

Además, el Teatro Real contará en la temporada 2018-2019 con "los mejores cantantes internacionales del momento", entre los que Matabosch destaca a Sabine Devielhe, Ermonela Jaho, Ricarda Merbeth, Brenda Rae, Nadine Sierra, Lisette Oropesa, Adrianne Pieczonka, Sonya Yoncheva, Anna Netrebko, Ainhoa Arteta, Ekaterina Semenchuk, Franco Fagioli, Javier Camarena, Michael Fabiano, Francesco Meli, Plácido Domingo, Luca Salsi o Bo Skovhus.