Fundación Mapfre repasa en Madrid la trayectoria de Berenice Abbott a través de 200 fotografías

Publicado 03/06/2019 15:38:27 CET

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mapfre ha inaugurado la exposición 'Berenice Abbott. Retratos de la modernidad', que forma parte de la sección oficial del Festival PhotoESPAÑA y que ofrece un recorrido por la trayectoria de esta fotógrafa estadounidense a través de 200 fotografías, según ha señalado la fundación. La muestra se podrá ver hasta el 25 de agosto en la Sala Recoletos de su sede en Madrid, tras su paso por Barcelona.

En este sentido, ha indicado que se trata de una selección del corpus de su trabajo que es uno de los más cautivadores de la fotografía norteamericana de la primera mitad del siglo XX, y actúa de puente entre los círculos culturales de vanguardia de París y de Nueva York de los años 1920 y 1930.

En concreto, la muestra incluye los retratos que hiciera a los artistas e intelectuales más vanguardistas de la época y sus vistas de la ciudad de Nueva York, como parte de su proyecto 'Changing New York', hasta sus fotografías de tema científico en las que retrata los resultados de diversos fenómenos y experimentos. Todo ello es el centro de la exposición, que busca la representación de un retrato de la modernidad del nuevo siglo, mediante el reflejo de la modernidad de la propia Abbott, de su carácter vanguardista y de su habilidad para identificar y retratar los cambios de su entorno.

Asimismo, la exposición incluye una selección de once fotografías de Eugène Atget, cuyo archivo fue comprado por Abbott en 1927 tras la muerte del fotógrafo francés.

Además, incluye el acceso libre a la proyección del documental 'Berenice Abbott: A View of the 20th Century' (1992), producido por Kay Weaver y Martha Wheelock, del que se ofrecen varios pases diarios en versión original subtitulada. Filmado con una Berenice Abbott de más de 90 años, el documental conduce al espectador por una visita guiada a través del siglo XX a partir de la trayectoria artística y humana de la fotógrafa.

La exposición es producida por Fundación Mapfre y comisariada por Estrella de Diego, catedrática de Arte Contemporáneo en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, quienes ha querido relizar la mayor retrospectiva de Berenice Abbott que se organiza en España, con fondos de época procedentes de algunas de colecciones estadounidenses como: The New York Public Library (Nueva York), el George

Eastman Museum (Rochester, Nueva York), la Howard Greenberg Gallery (Nueva York), el International Center of Photography (Nueva York), el MIT Museum (Cambridge, Massachusetts) y el Museum of the City of New York (Nueva York). La muestra se presenta acompañada de un catálogo editado por Fundación MAPFRE disponible en castellano, catalán e inglés, con textos de Estrella de Diego; del conservador de Arquitectura, Diseño y Fotografía en el MIT Museum, Gary Van Zante; y de la novelista afincada en Nueva York, Cara Hoffman.

Depués de su presentación en Madrid, 'Berenice Abbott. Retratos de la modernidad' se podrá ver en el museo Huis Marseille de Ámsterdam (de septiembre a diciembre de 2019) y en el Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur de Colonia (de marzo a julio de 2020).