El Gobierno aprueba una inversión de 98 millones para crear con Secuoya un grupo europeo de ficción audiovisual español

Óscar López pide a los partidos que apoyen la ley de Lobbies para "mejorar la calidad democrática de España". - MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN PÚBLICA

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha aprobado este martes una inversión de 98 millones de euros en una sociedad de nueva creación que impulsará un gran grupo europeo de ficción audiovisual español, Aurora Media Inversiones, con el objetivo de potenciar la inversión, las producciones y los rodajes en España.

La nueva sociedad inversora estará liderada por Secuoya Content Group, especializada en creación, producción, postproducción y distribución de contenidos, y se articulará dentro de un modelo de colaboración público-privada en el que la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) participa en un 49 por ciento.

Esta operación forma parte del Plan España Hub Audiovisual de Europa (Spain Audiovisual Hub), una iniciativa que se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que lidera este ministerio a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA).

Según el ministerio, esta nueva sociedad pretende aumentar significativamente la competitividad de la industria española y potenciar las producciones y los rodajes en España, con el consiguiente impacto económico, estimado en más de dos mil millones de euros y la creación de 3.600 empleos (1.500 directos de alto valor añadido) en seis años.

En la última década, España se ha consolidado como un actor fundamental en el mercado de producción europeo, con un crecimiento anual de un 14 por ciento, más del doble de la media europea, y alcanzando niveles de inversión de 2.900 millones de euros en 2024.

Esta operación se enmarca en la segunda fase del Plan Spain Audiovisual Hub. La SETT gestiona dos instrumentos financieros más para potenciar el ecosistema empresarial tecnológico: PERTE Chip, dedicado a la microelectrónica y semiconductores, y Next Tech, que incentiva la inversión privada y mejora el acceso a la financiación en los sectores estratégicos españoles vinculados a la transformación digital.