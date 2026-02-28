Medina Azahara recalará hoy en Santander en su gira de despedida de los escenarios

Archivo - Medina Azahara. - PRODUCTORA - Archivo

SANTANDER 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Medina Azahara recalará este sábado, 28 de febrero, en Escenario Santander, a las 21.30 horas, dentro de su gira de despedida de los escenarios, que comprende una serie de conciertos especiales para poner fin a la extensa carrera de la banda cordobesa.

Así, será la "última oportunidad" para disfrutar en directo de todas las canciones de la banda que han marcado el rock andaluz durante más de cuatro décadas.

En este último tour, titulado 'Todo tiene su fin', el grupo se prepara para ofrecer a sus seguidores "un adiós inolvidable". Asimismo, es "un homenaje" para todos los que los han acompañado desde sus inicios, recorriendo los grandes éxitos que han forjado su historia.