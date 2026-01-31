Nerea Ermia recupera el humor de Jane Austen en 'Literariamente tuya': "El romance da esperanza, ahora es muy necesaria"

Nerea Ermia sosteniendo su libro 'Literariamente tuya' - JAVIER OCAÑA

La escritora Nerea Ermia recupera el característico humor del estilo de Jane Austen en su nueva novela romántica 'Literariamente tuya' (Editorial Planeta) pues, como afirma en una entrevista a Europa Press, "el romance da esperanza y ahora es muy necesaria".

En este sentido, contar la historia de los protagonistas del libro, Bianca Blake y Adam Kingston, "es importante por el momento actual" porque cree que "en España las cosas no están del todo bien". "Había esta idea de que después del COVID iba a mejorar, pero está la sensación de que todos son peores personas", ha afirmado.

Para Ermia, la esperanza "es atreverse a decir que las cosas pueden mejorar o al menos proponer una vía de escape", mientras que en relación con el amor "también representa el optimismo de decir que no todos los hombres son iguales". Además, considera que en la actualidad hay una tendencia a la soledad y que "muchos no se quieren abrir emocionalmente por miedo a que le hagan daño, pero es tarea del género romántico repetir que el amor merece la pena una y otra vez".

Por ello, afirma que aunque no existieran plataformas populares y "claves" para el género como 'Wattpadd', centradas en contenido 'fanfiction', "estas novelas seguirían hacia arriba porque el romance es algo que la sociedad necesita, es ocio y al mismo tiempo es un intento abierto de evadir la realidad".

'Literariamente tuya' se acerca al arquetipo de 'enemies to lovers', en donde al comienzo la protagonista no se lleva bien con su interés amoroso. En este caso es debido a que Adam tuvo un escarceo con la mejor amiga de Bianca, Wendy, a quien ignoró después.

Erimia describe a Bianca como una "bocaza" que "intenta llamar la atención, en parte, porque sus padres nunca se han molestado realmente en prestar atención a las cosas que ella hacía". En este punto, precisa que los chistes son "un muro que ella misma se impone para protegerse de determinadas situaciones".

La historia comienza tras el éxito del primer libro de Bianca, pero con la ansiedad de escribir el segundo. Así es cómo conoce a Adam, editor jefe en la misma editorial 'Queen Publishing', quien "por su profesión y porque le gustan las historias de romance es juzgado por su familia y la sociedad, ya que los prejuicios te dirían que es homosexual, aunque no sea así".

Por ello, el protagonista masculino decide irse de su nativa Inglaterra a Nueva York, donde transcrurre una parte del libro y "es libre porque no siente los prejuicios tan fuertes de ser un hombre que trabaja en el sector editorial del género del romance y rodeado de mujeres". Sin embargo, su romance estará marcado por el fallecimiento del mejor amigo de Adam quien, al igual que el protagonista, tampoco fue aceptado por su familia. Así, la pareja visitará a la familia Kingston en la campiña inglesa, donde Bianca ambienta sus novelas.

GUIÑOS A JANE AUSTEN

La personalidad desinhibida de Bianca y el sarcasmo de Adam harán que se acerquen cada vez más a través de bromas que recuperan la ironía constante de la escritora británica Jane Austen, que "es recatado e inteligente, mientras que 'Literariamente tuya' es más brutal". Para Erimia, "el libro se acerca a Austen en la estética, de hecho la portada es una alegoría a este tipo de ambiente", ya que "si eres una enamorada del señor Darcy, te va a gustar este libro".

Asimismo, menciona que se ha inspirado en el estilo de la serie de televisión 'Bridgerton', al mismo tiempo que hace referencia a canciones actuales como 'Flowers' de Miley Cyrus o 'Black Beauty' de Lana del Rey. Estos elementos "son truquitos para conseguir que la historia se sienta más cercana, pero también un llamado a que el amor siempre ha hecho parte de la humanidad". "Si bien ahora hay dinámicas diferentes, es posible seguir conociendo a tu pareja y que la relación funcione", concluye la autora.