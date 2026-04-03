El PP insta al Gobierno a que fortalezca y proteja la Moda de Autor española

Modelo desfila durante el desfile de Juan Vidal en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). El desfile de Juan Vidal se integra en la jornada inaugural de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026, donde el diseñador a - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) por la que insta al Gobierno a "fortalezca" y "proteja" la Moda de Autor española y piden medidas que penalicen la compra de productos falsificados o copias en el diseño de moda y complementos.

Así lo han puesto de manifiesto los 'populares' en una iniciativa para su debate en la Comisión de Cultura a la que ha tenido acceso Europa Press. Concretamente, piden que el Gobierno impulse las Líneas Estratégicas de la Moda de Autor (LEMA) y configure "una identidad común" que defina la moda de autor y que promueva su relación con las artesanías.

El PP ha puesto como ejemplo de diseñadores de moda que han "exportado" la imagen de España a Cristóbal Balenciaga o Manuel Pertegaz, así como "referentes" de la década de los años 60 y 70 como Paco Rabanne, Jesús del Pozo y Adolfo Domínguez. También destacan a Ágatha Ruiz de la Prada y Manolo Blahnik.

Por otro lado, los de Alberto Núñez Feijóo ponen el foco en la formación, al considerar que es lo que garantiza la continuidad de la actividad y la "pervivencia" y "excelencia" de sus oficios.

De hecho, plantean la posibilidad de desarrollar programas para la recuperación y promoción de la moda española de creador y de los oficios tradicionales, adaptando la oferta formativa y en especial la Formación Profesional Dual.

También han planteado que, junto al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, se explore la posibilidad de desarrollar especializaciones que completen las enseñanzas artísticas superiores en este sentido.

Al hilo, el PP pide que se desarrollen fórmulas de colaboración entre la Moda de Autor y la industria textil española que favorezcan su posicionamiento e internacionalización, en colaboración con entidades como ICEX, AC/E, TurEspaña y el Instituto Cervantes.

También consideran importante impulsar medias que garanticen la transformación integral del sector en España y piden que se avance en "sostenibilidad, circularidad, digitalización y innovación en el sector". En ese sentido, solicitan que se favorezca el emprendimiento en el mundo de la moda española y hacen hincapié en la digitalización y el uso de las nuevas tecnologías en los procesos creativos.

En la iniciativa, el PP alerta de que "uno de los riesgos que sufren" los diseñadores españoles es el mercado basado en la falsificación y copia de sus diseños. Por eso, reclaman al Gobierno que actualice la legislación española y promueva el debate europeo para introducir medidas eficaces que desincentiven, además de que penalicen, la compra falsificaciones o copias.