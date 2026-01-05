Romeo Santos y Prince Royce actuarán en 10 ciudades españolas en su gira conjunta 'Mejor Tarde Que Nunca'

Cartel de la gira europea de Romeo Santos y Prince Royce. - SFX EVENTS

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Romeo Santos y Prince Royce darán conciertos en 10 ciudades españolas en el marco de la gira europea en la que presentarán su disco conjunto, 'Mejor Tarde Que Nunca', y que comenzará en junio de este año.

El tour arrancará en Sevilla el próximo 25 de junio y continuará en Fuengirola el 26 del mismo mes; Zaragoza el 3 de julio; Pamplona el 4; Barcelona el 11; Murcia el 23; Valencia el 24; Madrid el 25; A Coruña el 30; Tenerife el 1 de agosto y Santander el 2. Además, recalará en ciudades europeas como Nápoles, Milán, Londres, París, Colonia y La Haya.

Las entradas ya han salido en preventa para Madrid y Barcelona y, para el resto de ciudades españolas, la venta anticipada comenzará el jueves 8 a las 12:00 horas. La venta general para todas las ciudades se activará el mismo jueves 8 a las 17:00 horas en la plataforma baila.fm.

En los conciertos, los conocidos como El Rey de la Bachata (Romeo Santos) y el Príncipe de la Bachata (Prince Royce) interpretarán las bachatas de su trabajo conjunto, entre las que se incluyen temas como 'Dardos', 'Celeste' o 'Lokita Por Mí' y, según la promotora de la gira, también estarán presentes los grandes éxitos que han marcado sus carreras individuales y que "han llevado la bachata a una dimensión global" con una puesta en escena diseñada en específico para esta gira.