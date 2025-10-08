Rufián tras frenar el PSOE la ILP de tauromaquia: "Me parece mal. Si no se le aprieta lo suficiente, hace lo que hace"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). El Pleno del Congreso debate y vota hoy la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida para aca - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afeado este miércoles la postura del PSOE que, con su abstención, ha propiciado que el Pleno de la Cámara Baja rechazara tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida para acabar con el blindaje legal de la tauromaquia y dejar de considerarla patrimonio cultural.

"PSOE puro y duro. Me parece mal, pero el PSOE si no se le aprieta lo suficiente, pues hace lo que hace", ha afirmado Gabriel Rufián en declaraciones a los periodistas antes de la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, al ser preguntado sobre el rechazo a la tramitación de la iniciativa este martes en el Congreso.

La iniciativa contó con 57 votos a favor, los de Sumar, Podemos, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís; con 169 votos en contra de PP, Vox y UPN; y con la abstención de 118 del PSOE y del diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos.

Los promotores de esta iniciativa ciudadana 'No es mi cultura', que representan a unas 200 asociaciones animalistas, entregaron el pasado mes de febrero en el Congreso un total de 715.606 firmas para instar a la derogación de la Ley de 2013 que delimita la tauromaquia como parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional.

El pasado 23 de septiembre una portavoz de la plataforma, la abogada Cristina Ibáñez, defendió la ILP en la Comisión de Cultura del Congreso, donde el portavoz del PSOE, Marc Lamuá, del PSC, avanzó que los socialistas no harían "oídos sordos" a la tarea de "más de 3.000 voluntarios y más de 715.000 firmas por lo que representan".

Este miércoles, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha justificado la abstención socialista. "Lo iban a utilizar como una guerra banderiza", ha afirmado.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado que ya están hablando con los promotores de la iniciativa para volver a llevarla al Congreso, después del rechazo a su tramitación.