Sumar insta al Gobierno a proteger el patrimonio arquitectónico en núcleos despoblados o en riesgo de desaparición

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MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, a instancia de Chunta Aragonesista (CHA), ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley relativa a la protección del patrimonio cultural en núcleos despoblados o en riesgo de desaparición, para su debate en la Comisión de Cultura.

La iniciativa, recogida por Europa Press, insta al Gobierno a promover, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales competentes, un programa específico destinado a la protección del patrimonio arquitectónico en núcleos despoblados o en riesgo de desaparición, aprovechando los fondos europeos destinados a la conservación y mejora del patrimonio cultural rural.

Sumar también quiere que el Gobierno realice un estudio completo, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales competentes, que permita inventariar este patrimonio y conocer las necesidades de conservación en cada caso con el objeto de establecer prioridades.

La formación avisa de que el desafío demográfico que afecta a muchas comarcas de Aragón y del interior peninsular "pone en riesgo la protección y conservación de un rico patrimonio cultural".

Por ello, considera necesario que las administraciones públicas pongan en marcha un programa específico destinado a la protección del patrimonio arquitectónico en núcleos despoblados o en riesgo de desaparición.

"Cuando hablamos de patrimonio cultural rural estamos hablando del patrimonio arqueológico, histórico-artístico, natural, industrial, eclesiástico, civil e inmaterial, cuyo mantenimiento supone la conservación de la identidad de un lugar y de sus habitantes, así como la seguridad de su disfrute para las generaciones futuras", apuntan desde Sumar.