La tauromaquia considera la propuesta de Iglesias de hacer un referéndum sobre los toros propia de "censura peligrosa"

Publicado 21/09/2018 14:15:55 CET

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación del Toro de Lidia considera que la propuesta del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha planteado un referéndum sobre la prohibición de los toros, "responde a la cobardía" y es propia de la "censura peligrosa" y la "nueva moralidad" que quieren imponer.

Así lo califica la Fundación Toro de Lidia, una entidad que aglutina al sector taurino, criadores, empresarios, toreros, aficionados, cuyo portavoz, Chesu Apazaola, ha manifestado a Europa Press que la iniciativa que Iglesias "se ha sacado de la manga" tiene tres posibles interpretaciones.

La primera, a juicio del sector es que Iglesias "responde a la cobardía" de querer poner en el pueblo una decisión que "él no se atreve a tomar" y compara a Iglesias con Poncio Pilatos --cuando se lavó las manos en la decisión de liberar bien Barrabás bien a Jesús de Nazaret--.

En este contexto, ha recordado al secretario general de Podemos que la tauromaquia es una manifestación cultural que está "protegida por la Constitución" por lo que opina que no se puede plantear la prohibición de una manifestación protegida por ley.

Además, Apazaola critica la falta de libertad que se esconde tras la propuesta y cree que Iglesias pretende "poner cierta moral sobre los demás" al plantear la prohibición de un aspecto cultural por que una minoría no esté de acuerdo.

Así, ha advertido al líder de Podemos de haberse "tirado en brazos del animalismo que es el peor enemigo de la ecología" y lamenta que plantee tal prohibición.

"No se pueden abrir debates que forman parte de la libertad. ¿Aceptaría Pablo Iglesias celebrar un referéndum sobre algunos raperos a pesar de que hay gente en contra de sus letras? ¿Aceptaría un referéndum sobre la prohibición de Podemos porque una minoría no esté de acuerdo? ¿Va a convocar un referéndum cada vez que una minoría esté en contra de algo?", se plantea el portavoz del mundo taurino.

En definitiva, ve que con su propuesta Iglesias da pie a la "censura moral sobre una manifestación cultural, legal, libre, protegida y aceptada por la mayoría de la sociedad".

La cuestión, ha insistido, es que "da igual si a él le gustan o no los toros" porque no hace falta que te gusten para defender que forman parte de la diversidad de España, igual que no ve necesario que a todos les guste Podemos para defender que deba y pueda existir como partido político.

"En realidad no es un asunto de trato con los animales sino de censura y la nueva moralidad que nos quieren imponer. Lo que me asusta es que venga de la izquierda, que legítimamente ha luchado por los derechos y libertades en España y ahora es la guardiana de la censura peligrosa", ha concluido.